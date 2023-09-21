أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2023 في الأسواق المصرية من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي.

أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2023

بلغ سعر علبة حلاوة المولد على منصة أمازون مصر وكارفور بين 300 جنيه و1750 جنيهًا لحلاوة المولد والتي تتكون من التالي:

حمصية - صغير

طبق ملبن مشكل بالبندق والفستق - صغير

سمسمية - صغير

علف - صغير

لديدة - صغير

بسيمة بالبندق - صغير

بسيمة بالفستق - صغير

ملبن - صغير

جيلي - صغير

دومية بالبندق - صغير

أسعار حلاوة المولد تبدأ من 300 جنيه إلى أكثر من 1574 جنيهًا.

وهناك علب حلوى المولد التي وصل سعرها إلى 300 جنيه من حلواني العبد وبعض العلب لحلاوة المولد بـ650 جنيهًا، وعلبة بـ980 جنيهًا، وعلبة أخرى تتجاوز 1574 جنيهًا والتي جاءت كالتالي:

أسعار حلاوة المولد في حلواني العبد

سعر لفة 3 قرص مشكل بـ 28 جنيهًا.

‏سعر 2 قرص حمصية بـ 16 جنيهًا.

‏ سعر قرص حمص مسكر بـ 13 جنيهًا.

‏ سعر قرص لوز صغير بـ 25 جنيهًا.

‏سعر قرص لوز كبير بـ 50 جنيهًا.

‏سعر قرص لوزية بـ 41 جنيهًا.

‏سعر قرص بندقية بـ 42 جنيهًا.

سعر ‏قرص كاجو بـ 55 جنيهًا.

سعر ‏قرص فسدقية بـ 56 جنيهًا.

‏سعر طبق فولية كبير بـ 35 جنيهًا.

‏سعر طبق سمسمية كبير بـ 34 جنيهًا.

‏سعر طبق مشكل سمسمية وفولية بـ 34.5 جنيه.

سعر طبق حمصية صغير بـ 18 جنيهًا.

‏سعر طبق حمصية كبير بـ 36 جنيهًا.

‏سعر طبق مقصوصة مكسرات بـ 18 جنيهًا.

‏سعر طبق مشبك بـ 22 جنيهًا.

‏سعر طبق لديدة بـ 23 جنيهًا.

سعر طبق حمام بـ 23 جنيهًا.

سعر ‏طبق بسيمة بندق صغير بـ 26 جنيهًا.

‏سعر طبق بسيمة بندق كبير بـ 52 جنيهًا.

‏سعر طبق جوز هند فسدق صغير بـ 30 جنيهًا.

‏سعر طبق جوز هند فسدق كبير بـ 60 جنيهًا.

‏سعر طبق قشطة بندق بـ 23 جنيهًا.

سعر طبق نوجا بندق بـ 14 جنيهًا.

‏ طبق شكلمة بـ 28 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد 2023 من حلواني العبد بالعلبة

سعر علبة حلاوة المولد 20 قطعة 240 جنيهًا.

سعر علبة حلاوة المولد 40 قطعة 455 جنيهًا.

سعر علبة حلاوة المولد 40 قطعة مصنوعة من الصفيح 480 جنيهًا.

‏سعر علبة حلاوة المولد 55 قطعة 620 جنيهًا.

سعر علبة حلاوة المولد 75 قطعة 900 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد 2023 من حلواني العبد

تأتي أسعار حلاوة المولد 2023 من حلواني العبد كالتالي:

سعر علبة حلاوة المولد رقم 1 من العبد 700 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد رقم 2 من العبد 540 جنيهًا.

سعر علبة حلاوة المولد رقم 3 من العبد 400 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد رقم 4 من العبد 300 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد رقم 5 من العبد 190 جنيهًا.

سعر علبة حلاوة المولد رقم 6 من العبد 130 جنيهًا.

‏سعر علبة حلاوة المولد رقم 7 من العبد 90 جنيهًا.

سعر علبة صفيح عروسة صغيرة من العبد 850 جنيهًا.

‏سعر علبة صفيح عروسة كبيرة من العبد 1500 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد "صندوق مجوهرات" وسط فاخرة 1600 جنيه.

‏سعر علبة حلاوة المولد "صندوق مجوهرات" كبير فاخر، بسعر 1950 جنيهًا.