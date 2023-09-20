قائمة أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 للعبوات في المحلات التجارية
مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف حرص المواطنين على معرفة أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 عبر جوجل، بالتزامن مع قدوم المولد النبوي الشريف، ومن الجدير أنه سيوافق يوم 27 سبتمبر 2023 من الشهر الجاري، لذا يسعى الكثير لشراء الحلوى.
أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 في المحلات التجارية
وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 في المحلات التجارية، وبدأت المحلات الشهيرة بعرض قوئم أسعار حلاوة المولد النبوي 2023، منذ أيام قليلة، لنجد ارتفاع هائل في سعر العلبة الواحدة، لتتخطي حاجز مبلغ الـ 1000 جنيه.
سعر حلاوة المولد النبوي 2023
أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 في أحد المحلات التجاري
- علبة حلاوة المولد النبوي هدايا وهي باللون الأخضر بمبلغ 1950 جنيها مكونة من 30 قطعة.
- علبة حلاوة المولد النبوي هدايا وتكون باللون الفضي مكونة من عدد 26 قطعة بمبلغ 1500 جنيه.
- علبة هدايا باللون النبيتي وتكون مكونة من عدد 63 قطعة ميني، ويأتي سعرها بمبلغ 1100 جنيه.
- سعر علبة صفيح كبيرة بقيمة 1500 جنيه مكونة من عدد 23 قطعة.
- بينما علبة صفيح صغيرة بمبلغ 850 جنيها مكونة من عدد 40 قطعة ميني.
- علبة مولد بايتس مكونة من عدد 10 قطع بمبلغ 250 جنيها.
- علبة مولد صغيرة مكونة من عدد 11 قطعة 90 جنيها.
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أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 بأحد محلات الحلويات
- علبة 10 قطع بـمبلغ 80 جنيها.
- علبة 18 قطعة بمبلغ 150 جنيها.
- سعر علبة حلاوة المولد النبوي عدد 27 قطعة بقيمة 255 جنيها.
- علبة 36 قطعة بمبلغ 360 جنيها.
- علبة حلاوة المولد النبوي عدد 48 قطعة بـ 455 جنيها.
- علبة 38 قطعة بمبلغ 550 جنيها.
- علبة 52 قطعة بقيمة 750 جنيها.
- علبة حلاوة المولد النبوي عدد 69 قطعة بـ 950 جنيها.
- تأتي علبة حلاوة المولد النبوي عدد 92 قطعة بقيمة 1250 جنيها.
- علبة 32 قطعة بمبلغ 220 جنيها.
- علبة حلاوة المولد النبوي عدد 69 قطعة بـ 1200 جنيه.
- صينية المولد عدد 34 قطعة vip بـ 2400 جنيه.
- صينية المولد عدد 56 قطعة بـ1250 جنيها.
- يبلغ سعر صندوق المحروسة عدد 45 قطعة كبيرة بـ3950 جنيها.