الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سعر كيلو حلاوة المولد النبوي 2023 والسعرات الحرارية بها

حلاوة المولد النبوي
حلاوة المولد النبوي

مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي 2023، بدأ المواطنون في البحث عن أسعار حلاوة المولد النبوي 2023، والسعرات الحرارية الموجودة بها، استعدادًا لشرائها من الأسواق والمحال وإهدائها للمحبين. إذ تُعدّ حلوى المولد من أهم العادات المصرية المتوارثة من العصر الفاطمي احتفالًا بالذكرى العطرة.

سعر كيلو حلاوة المولد النبوي 2023

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية سعر كيلو حلاوة المولد والسعرات الحرارية بها وموعد الاحتفال بـ المولد النبوي، على النحو التالي:

السعرات الحرارية الموجودة بحلاوة المولد

- السعرات الحرارية الموجودة «الحمصية»: 400 سعر حراري.

- السعرات الحرارية الموجودة «السمسمية»: 650 سعر حراري.

- السعرات الحرارية الموجودة «الفستقية»: 630 سعر حراري.

- السعرات الحرارية الموجودة «اللوزية»: 650 سعر حراري.

- السعرات الحرارية الموجودة «البندقية»: 700 سعر حراري.

- السعرات الحرارية الموجودة «الملبن بالمكسرات»: 1080 سعر حراري.

- السعرات الحرارية الموجودة «الملبن السادة»: 820 سعر حراري.

- السعرات الحرارية الموجودة «النوجا السادة»: 420 سعر حراري.

- السعرات الحرارية الموجودة «النوجا بالمكسرات»: 500 سعر حراري.

- السعرات الحرارية الموجودة «الجوزية السادة بجوز الهند»: 640 سعر حراري.

- السعرات الحرارية الموجودة «الجوزية بالمكسرات»: 720 سعر حراري.

- السعرات الحرارية الموجودة «اللديدة»: 500 سعر حراري.

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متوسط أسعار كيلو حلاوة المولد النبوي 2023

- يبلغ متوسط سعر علبة حلاوة المولد النبوي وزن 2 كيلو: نحو 132 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر علبة حلاوة المولد النبوي وزن 1 كيلو: نحو 75 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر كيلو السمسمية: من 100 إلى 110 جنيهات.

- يبلغ متوسط سعر كيلو الملبن السادة: من 40 إلى 45 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر كيلو الفولية: من 100 إلى 110 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر كيلو الملبن الحبل عين الجمل: من 180 إلى 190 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر كيلو الحمصية: من 100 إلى 115 جنيها.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

يُذكر أن إجازة المولد النبوي الشريف، تكون يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 المقبل لـ جميع الموظفين في القطاع الخاص والحكومي، ويتم ترحيل الإجازة لـ يوم الخميس 28 سبتمبر 2023.

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