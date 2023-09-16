السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

كيلو المشكل بـ100 جنيه.. "التموين" تضخ حلاوة المولد بمنافذها

حلاوة المولد
حلاوة المولد

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السبت، طرح حلوى المولد  في معارض "أهلًا مدارس" ومنافذ المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 1300 منفذ.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة طرحت بمجمعاتها الاستهلاكية حلوى المولد النبوي الشريف، وأنه أصدر توجيهه للشركة القابضة بأن تكون الحلوى المطروحة بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 25%؛ لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف.

وتابع الوزير، أن حلوى المولد النبوي الشريف قد تم ضخها بما يقارب 1300 مجمع استهلاكي، بالإضافة إلى معرض "أهلًا مدارس"، مشيرًا إلى أن تلك الحلوى قد تم تصنيعها بالمخابز والشركات التابعة للوزارة.

طرح السكر الحر بالمعارض  بسعر 20 جنيه للكيلو

من جهته، أكد اللواء خالد عبدالله، الرئيس التنفيذي للشركة العامة لتجارةالجملة، أن الشركة تشارك بجناح في معارض "أهلًا مدارس" على مستوى جميع المحافظات، حيث يتم طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تم طرح السكر الحر بالمعارض بسعر 20 جنيها للكيلو، والأرز  بسعر 20 جنيها في المعرض، والأرز المحلي عريض الحبة بـ22 جنيها بأفرع البيع التابعة للشركة، والزيت عبوة 800 مللي بـ40 جنيها للزجاجة.

وأضاف أن المجمعات الاستهلاكية شهدت ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بها بعبوات تبدأ من 1 كيلو مشكل بسعر 100 جنيه.

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وزير التموين: طرح حلوى المولد النبوى بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%

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وفي ذات السياق، أكد أحمد كمال، معاون الوزير، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أصدر تعليماته بضخ كميات كبيرة من حلوى المولد في أفرع المجمعات الاستهلاكية يومياً على حسب طلب المواطنين، مشيرًا إلى أن مصانع الشركة ومخابزها التزمت بأقصى معايير الجودة في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف، التي يتم طرحها للمواطنين.

وأوضح أن الكميات التي يتم طرحها يوميًا بالمجمعات الاستهلاكية تكفي كل مجمع حسب الطلب على حلوى المولد النبوي الشريف به، وأنه يتم زيادة الكميات المطروحة حال زيادة الطلب.

وأوضح كمال أنه سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيهًا، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيهًا، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال ورمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي للوزارة، بمجمع الألفى بجوار التأمينات الاجتماعية بوسط البلد.

وزارة التموين أهلا مدارس المجمعات الاستهلاكية حلوى المولد النبو السكر الحر بالمعارض

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