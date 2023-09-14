الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين يعلن عودة موقع "دعم مصر" للعمل

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عودة العمل لجميع الخدمات التموينية المقدمة على موقع دعم مصر بعد توقف مؤقت لجميع الخدمات، بسبب ممارسات خاطئة من الأشخاص.

وأعلنت وزارة التموين وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية عدا خدمتين، فقط، وهى بدل التالف والفاقد.  

أوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء عقب الشكاوى الواردة من مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى محافظة أخرى دون علم أصحابها على البوابة الإلكترونية.

وشددت الوزارة على جميع المكاتب بضرورة تسليم جميع البطاقات التموينية، سواء بدل تالف أو الفاقد أو إصدار أو غيرها، إلى صاحب البطاقة شخصيًا بعد التحقق من شخصيته.

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