الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التموين: طرح حلوى المولد النبوى بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة طرحت بمجمعاتها الاستهلاكية حلوى المولد النبوي الشريف، مُشيرًا إلى أنه وجه بضرورة طرح المنتجات عالية الجودة وبتخفيضات تصل إلى 25%، تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين وتوفيرًا لاحتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف.

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وأشار "المصيلحي" إلى أنه تم طرح حلوى المولد النبوي في أكثر من 1300 مجمع استهلاكي، مشيرًا إلى أن تلك الحلوى قد تم تصنيعها بالمخابز والشركات التابعة للوزارة.

من جانبه، أكد  اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن المجمعات الاستهلاكية ضخت كميات كبيرة من حلوى المولد بها بعبوات تبدأ من 1 كيلو مشكل بسعر 100 جنيه، و2 كيلو مشكل بسعر 200 جنيه للعبوة، وأكد أن هناك كميات كبيرة من حلوى المولد يتم ضخها يوميًا حسب طلب المواطنين، مشيرًا إلى أن مصانع الشركة ومخابزها التزمت بأقصى معايير الجودة في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف.

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وأكد المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، أن الكميات التي يتم طرحها يوميًا بالمجمعات الاستهلاكية تكفي كل مجمع حسب الطلب على حلوى المولد النبوي الشريف به، مشيرًا إلى أنه تتم زيادة الكميات المطروحة حال زيادة الطلب، وأضاف أن الدكتور علي المصيلحي  يتلقى تقريرًا يوميًا من الشركة القابضة حول الكميات المطروحة من حلوى المولد النبوي الشريف وأسعارها وجودتها أيضًا.

ويتم طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد هذا العام بالمنافذ التابعة للشركة وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ بـ85 جنيهًا لعلبة الحلوى السادة زنة كيلو جرام، كما يتم طرح علبة حلوى سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ100 جنيه، وعلبة حلوى سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 200 جنيه، وعلبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو بسعر 350 جنيهًا "أصناف مميزة"، وعلبة حلوى سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 600 جنيه، أصناف مميزة، وعلبة حلوى فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 300 جنيه وعلبة حلوى فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 450 جنيه وعلبة حلوى مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 750 جنيهًا "مميزة بالأصناف" بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة

الدكتور علي المصيلحي لتموين والتجارة الداخلية حلوى المولد النبوى الشريف مجمع استهلاكي المتحدث الرسمي معاون الوزير احمد كمال صناعة حلوى المولد النبوي الشريف

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