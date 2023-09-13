الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بتخفيضات 25%.. طرح حلوى المولد بمعرض "أهلا مدارس" الرئيسي بالقاهرة

حلوي المولد
حلوي المولد

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لها في معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر والمقرر افتتاحه للجمهور اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة، حيث سيتم توفير السلع الغذائية ومنتجات الألبان بالمعرض، كما ستطرح شركات المجمعات الاستهلاكية حلوى المولد بالمعرض بأسعار مخفضة 25% .

تفاصيل طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25% (فيديو)

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى كما يتم عمل ايضا خصم إضافي في حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات.

ويتم طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد هذا العام بالمنافذ التابعة للشركة وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ بـ85 جنيها لعلبة الحلوة السادة زنة كيلو جرام، كما يتم طرح علبة حلوة سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ100 جنيه، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 200 جنيه وعلبة حلوة سادة لوكس 3 كيلو بسعر 350 جنيها "أصناف مميزة"، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 600 جنيه " أصناف مميزة، " وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 300 جنيه وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 450 جنيه وعلبة حلوة مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 750 جنيها "مميزة بالأصناف" بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة

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حلوى المولد بمنافذ التموين.. 5 أنواع بأسعار تتراوح بين 80 و600 جنيه


وأوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المعرض يتضمن كافة مستلزمات المدارس (كتب- حقائب- أحذية- أقلام-كراسات) بأسعار الجملة وأقل من الجملة، مشيرا إلى أن العديد من العارضين قدموا تخفيضات تتراوح من 15 الى 30%.

وأضاف المصيلحي نسعى من خلال المعارض الى سد احتياجات الطلاب و رفع الأعباء عن كاهل  الاسرة المصرية وتلبية احتياجاتها، منوها بأنه يتم عرض المنتجات بأسعار الجملة واقل من الجملة بتخفيضات تتراوح من 15 الى 20 % الى 30% .

وأكد وجود انضباط ومراقبة للجودة والأسعار سواء قبل المعرض وبعده ،منوها بأن المعرض خلال العام الحالي يضم أيضا السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت وسمن ولحوم بأسعار المجمعات الاستهلاكية أو أقل.

وأشار المصيلحي إلى أن القطاع الخاص مشترك مع الوزارة في كافة المجالات سواء في السلع الغذائية أو المستلزمات المدرسية لافتا إلى أن شركة "سايلوفودز" مشتركة في كافة المعارض على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المعرض الرئيسي "اهلا مدارس" سيتم افتتاحه في الفترة من 15 الى 29 سبتمبر الحالي، لافتا إلى أن محافظة القليوبية من أول المحافظات التي افتتحت المعرض وسيتم افتتاح معارض أخرى في بنها ومدينة شبرا.

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