الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25% (فيديو)

حلوى المولد
حلوى المولد

كشف اللواء علي أشرف، الرئيس التنفيذي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، تفاصيل طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%.

وقال “أشرف” خلال مداخلة هاتفية على برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر “القناة الأولى”، إنه بدأنا بالفعل فى إنتاج الحلوي منذ أمس، فى حوالي 15 معرضا بمحافظات القاهرة والجيزة، إضافة إلى شركات الجملة والسلع التموينية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين.

توفير احتياجات المواطن

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، وفقا لتوجيهات وزير التموين بمشاركة جميع الشركات فى المعارض التي تقيمها الغرف التجارية فى كافة المحافظات، على رأسها المعرض الرئيسي الذى سيقام فى أرض المعارض فى مدينة نصر، وأهلا مدارس، وسنشارك فى جميع أنواع السلع، ومنها حلوي المولد النبوي بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وتابع اللواء علي أشرف، الرئيس التنفيذي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري، أن الوزارة تهدف لتوفير كافة أنواع الاحتياجات للمواطنين على مدار العام، خاصة فى المناسبات الدينية، لافتا إلى أن الجودة تكون على أعلى مستوى، والتخفيضات تصل من 25 إلى 30%.

أسعار عبوات حلوى المولد

وسيتم طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد هذا العام بالمنافذ التابعة للشركة وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ بـ85 جنيها لعلبة الحلوة السادة زنة كيلو جرام، كما سيتم طرح علبة حلوة سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ100 جنيه، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 200 جنيه وعلبة حلاوة سادة لوكس 3 كيلو بسعر 350 جنيها "أصناف مميزة"، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 600 جنيه "أصناف مميزة، "وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 300 جنيه وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 450 جنيها، وعلبة حلوة مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 750 جنيها "مميزة بالأصناف" بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

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