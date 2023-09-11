الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حلوى المولد بمنافذ التموين.. 5 أنواع بأسعار تتراوح من 80 إلى 600 جنيه

حلوي المولد
حلوي المولد

طرحت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، 5 أنواع من علب حلوي مولد النبي 2023 والتي تم إنتاجها من خلال مصانع فينوس للصناعات الغذائية التابعة لها، إضافة إلي طرح تلك علب حلوي المولد في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وذلك بتخفيضات تصل لـ 25%

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وجاءت أسعار علب حلوي مولد النبي كالتالي: علبة 1 كيلو بسعر 80 جنيهًا، علبة 2 كيلو بسعر 175 جنيهًا، علبة 3 كيلو بسعر 285 جنيهًا، علبة 4 كيلو بسعر 400 جنيهًا، علبة حلوي المولد العروسة بسعر 600 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالقطع السائبة : يتوافر اقراص علف الحمص و السمسم والفول زنة 1 كيلو بـ 70 جنيها ، حمصية سكينة زنة 1 كيلو بـ 120 جنيها و فولية سكينه 1 كيلو بـ 120 جنيها والسمسيمة والشوفان سكنية 1 كيلو بـ 160 جنيها لكلا منها ، جوز هند حمام بالزبيب والكاكاو زنة 1 كيلو بـ 145 جنيهاً ، واللديدة والبسيمة الساده  1 كيلو بـ 145 جنيها .

كما يتم طرح قشطة ساده 1 كيلو بـ 75 جنيهاً ، ونوجا فول 1 كيلو بـ 85 جنيها ،وملين ساده و جيلي بـ 60 جنيها للكيلو ، وملين بندق بـ 80 جنيهاً للكيلو وملين فستق بـ 110 جنيهات للكيلو و ملين عين الجمل بـ 190 جنيهاً للكيلو .

 

واوضحت الشركة أنه يتم طرح مكعب علف مكسرات بـ 185 جنيهاً للكيلو وفستق سكينة زنة 1 كيلو بـ 105 جنيهات ، بندقية و كاجو سكينة 1 كيلو بـ 420 جنيها واللوزية سكينة 315 جنيها للكيلو .

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وقال اللواء عصام البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر و الصناعات التكاملية، إن الأسعار المعروضة بمنافذ وزارة التموين أقل مثيلاتها بالقطاع الخاص بنحو 25٪ وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الخامات.

 

وأوضح أن المنتجات المعروضة تتمتع بجودة عالية وتراعي التنوع في الأذواق، موضحاً حيث يتم توفير علي بأوزان تتراوح من كيلوجرام إلى 5 كيلوجرامات وبأسعار تبدأ من 85 حنيها للكيلو جرام حسب مكونات العلبة.

 

من جانبه أكد المهندس عادل سعيد طنطاوي رئيس قطاع مصانع فينوس التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، حرص الشركة علي استقرار أسعار منتجاتها وذلك من خلال توفير كميات كبيرة من المواد الخام اللازمة للتصنيع، لافتاً إلي أنه يتوافر لديها  600 طن من السمسم الخام كمخزون بجانب توفير البيكتين اللازم لصناعة العصائر .

 

تابع أنه في حالة زيادة أسعار الخامات او الدولار ترفع أسعار المنتجات دفعة واحدة وانما تتم الزيادة تدريجيا وبأقل من المصانع المنافسة في السوق المحلي لضمان الحفاظ علي العملاء.

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