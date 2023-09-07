الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار حلوى المولد النبوى 2023 فى منافذ التموين.. تبدأ من 85 جنيهًا

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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، لطرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة، بجانب أيضًا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20% إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى، كما سيتم عمل أيضًا خصمًا إضافيًا فى حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار طرح كل المنتجات والسلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، فى إطار الحرص على تخفيف العبء عن المواطنين، حيث تقوم الوزارة بتوفير كل السلع ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك بكميات كبيرة، كذلك تأمين مخزون استراتيجى من كل السلع الأساسية، تكفى لفترات طويلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال اللواء على أشرف عبدالمجيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية: إن الشركة تستعد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل لطرح حلوى المولد من المصانع التابعة لها، وسيتم طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد هذا العام بالمنافذ التابعة للشركة، وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ بـ85 جنيهًا لعلبة الحلوة السادة زنة كيلوجرام، كما سيتم طرح علبة حلوة سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ100 جنيه، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 200 جنيه، وعلبة حلوة سادة لوكس 3 كيلو بسعر 350 جنيهًا "أصناف مميزة"، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 600 جنيه "أصناف مميزة"، وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 300 جنيه، وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 450 جنيهًا، وعلبة حلوة مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 750 جنيهًا "مميزة بالأصناف"، بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة. وأضاف اللواء على أشرف أنه سيتم أيضًا خصم 10% للكميات التى لا تقل عن 500 كيلو، وذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات التى تتعاقد على كميات كبيرة، لافتًا إلى أن الشركة ستنتج أكثر من 25 طن منتجات حلوى المولد قابلة للزيادة، ويتم طرحها بمنافذ الشركة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بطرح المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقدم أوجه الدعم من أجل توفير المنتجات للمواطنين.

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