الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر كيلو حلاوة المولد في منافذ التموين بجميع المحافظات

حلاوة المولد
حلاوة المولد

قامت  شركة مخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بطرح 25 طنا من حلوى المولد النبوي، بتخفيضات 25% للمواطنين عن أسعار المحال والاسواق .

وقال اللواء علي أشرف، رئيس شركة مخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين، إنّ حلوى المولد المقرر طرحها للمواطنين صنعت بأجود الخامات مع طرحها بأسعار مميزة ومخفضة لتغطي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، لافتا إلى طرح سعر كيلو الحلوى بـ85 جنيها للكيلو بخصم لا يقل عن 25% عن الأسواق و أنّ حلوى المولد يتم عرضها من خلال 24 منفذ بيع تمويني، فضلا عن 15 من معارض كايروبيك التابعة للشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنافذ البيع وفروع شركات السلع التموينية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بمختلف محافظات الجمهورية.

 

أسعار حلوى المولد بالمنافذ التمونيية 

وأوضح اللواء علي أشرف، أنّه جرى طرح تشكيلة مميزة وأوزان مختلفة من علب حلاوة المولد، بدءا من وزن 1 كيلو جرام وصولا إلى وزن 5 كيلو جرام، بالأسعار التالية:

 

- علبة حلوى سادة وزن 1 كيلو حرام بسعر 85 جنيها.

 

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 1 كيلو جرام بسعر 100 جنيه.

 

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلو جرام بسعر 200 جنيه.

 

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلو جرام بسعر 350 جنيها.

 

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلو جرام بسعر 600 جنيه.

 

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو بسعر 300 جنيه.

 

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو بسعر 450 جنيها.

 

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلو بسعر 750 جنيها.

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قيام شركة السكر للصناعات التكاملية بطرح حلوى المولد في المنافذ التابعة للوزارة بأسعار منخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق.

وقال اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، إنه سيتم طرح علب بأوزان تتراوح من كيلوجرام إلى 5 كيلوجرامات وبأسعار تبدأ من 85 حنيهًا للكيلوجرام حسب مكونات العلبة.

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلوى المولد النبوي شركة السكر والصناعات التكاملية وزارة التموين والتجارة الداخلية شركة مخابز القاهرة الكبرى القابضة للصناعات الغذائية شركات السلع التموينية

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