"فينوس" للحلويات: مبيعات الشركة المستهدفة العام المالي الحالي 150 مليون جنيه

أعلن عادل سعيد طنطاوي، رئيس قطاع مصانع فينوس التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية ، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المبيعات المستهدفة للشركة في العام المالي الحالي تصل إلى 150 مليون جنيه، بزيادة قدرها 55.6 مليون جنيه عن العام الماضي، وبزيادة ملحوظة عن مبيعات الشركة القديمة التي كانت تبلغ 32 مليون جنيه فقط. وأشار طنطاوي إلى أن المرحلة الحالية من التطوير تمثل المرحلة الثانية، وتستهدف استثمارات بقيمة 13 مليون جنيه.



قال طنطاوي في تصريحاته لـ"الدستور" إن خطة التطوير ساهمت في زيادة إنتاج الشركة من 807 طن سنوياً إلى 2.5 ألف طن سنوياً، وتضمنت تلك الزيادة مجموعة متنوعة من المنتجات مثل العصائر الطبيعية والصناعية والمربي بأحجام وأوزان مختلفة.



وأضاف: يتم العمل على تطوير مصنع الحلاوة الطحينية والطحينة حالياً، بهدف تنويع الأوزان لتلبية احتياجات المدارس والقطاعات المختلفة. ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في شهر مارس القادم، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة ستشمل مصنع البسكويت، وسيصل إنتاجه السنوي إلى 900 طن بتكلفة استثمارية تبلغ 6.2 مليون جنيه.



أوضح أن شركة فينوس لديها منافذ بيع تشمل 4 منافذ بالحوامدية، بجانب 22 منفذا على مستوى الجمهورية التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية كما يجري حاليا التفاوض علي منفذ جديد بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أن الشركة موقعه بروتوكول تعاون مع غرفة القاهرة التجارية للمشاركة بكافة المعارض التي تشارك بها الغرفة مثل معرضي "أهلا مدارس وأهلا رمضان".



واستطرد، أن التطوير شمل تغير شكل العبوات ومواد التعبئة والتغليف لجذب العملاء، بجانب جودة المنتجات التي تنتج وفقا للمواصفات القياسية المصرية، ويتم التعاقد حاليا مع كبار الوكلاء والتجار بالمحافظات المختلفة، وتسعى الشركة للانتشار بمنتجاتها من خلال شركتي الجملة العامة والمصرية للتوسع بمحافظات الدلتا والصعيد.



وأشار إلى أن الشركة تسعى للتوسع في صادراتها، من خلال المشاركة في بعض المعارض الخارجية مثل معرض جوبا الذي ستشارك به في شهر أكتوبر المقبل ومعرض تم المشاركة به فعليا في جنوب السودان.



وأوضح أن هناك تعاقدات تصدرية الشهر الحالي بإجمالي 45 طنا، وجار التفاوض على تصدير كمية مماثلة، موضحًا أن أبرز الأسواق التي يتم التصدير إليها حاليا السودان والأردن.



وأكد طنطاوي على حرص الشركة علي استقرار أسعار منتجاتها، من خلال توفير كميات كبيرة من المواد الخام اللازمة للتصنيع، فعلى سبيل المثال الشركة لديها 600 طن من السمسم الخام كمخزون، بجانب توفير البكتين اللازم لصناعة العصائر

تابع أن الشركة في حالة زيادة أسعار الخامات أو الدولار لا ترفع أسعار المنتجات دفعة واحدة وإنما تتم الزيادة تدريجيا وبأقل من المصانع المنافسة في السوق المحلي لضمان الحفاظ على العملاء.

كان أكد اللواء عصام الدين البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن خطة تطوير مصنع فينوس للحلويات التابع للشركة في منطقة الحوامدية، تبلغ تكلفته الاستثمارية 50 مليون جنيه تمويل ذاتي.

وقال البديوي خلال جوله تفقدية على مصنع فينوس التابع لمنطقة مصانع الشركة في الحوامدية، أن المرحلة الأولى بلغت تكلفتها 13 مليون و800 ألف جنيهًا، تضمنت تطوير خطوط انتاج العصائر والمربات لتزيد الطاقة من 800 إلى 1000 طن، ثم حاليًا وصلت إلي 2500 طن سنويا، على ان ترتفع إلي 3 آلاف طن.

السكر للصناعات التكاملية

السكر للصناعات التكاملية

السكر للصناعات التكاملية