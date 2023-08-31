الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكر والصناعات التكاملية تفتتح وحدة انتاج الكحول بمصنع الحوامدية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح  اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وحدة إنتاج الكحول المطلق 99.9  من قصاص القصب ووحده إنتاج الأكسجين والنيتروجين بمجمع مصانع الشركة بالحوامدية، وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور الدكتور إبراهيم دردير، العضو المنتدب للصناعات التحويلية والكيميائي صلاح عمر العضو المنتدب لصناعة السكر.

وكان  اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية  قد أكد أنه يجري الآن مفاوضات مع شركة ألمانية للدخول في شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج كل أنواع الورق من مصاصة البجاس وأن المصنع سيقام على مساحة 60 فدانًا في منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا باستثمارات تتراوح من 4 إلى 5 مليارات جنيه، لافتا إلى مدة إنشاء المصنع تتراوح عام ونصف إلى عامين.

إنشاء مصنع لإنتاج الباي إيثانول

وأضاف اللواء عصام البديوي إنه جار المفاوضات مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع لإنتاج الباي إيثانول، والذي يستخدم في خلط البنزين لتقليل الانبعاثات الكربونية وإنه من المقرر إقامة المصنع في كوم أمبو بمحافظة أسوان، على مساحة 50 ألف فدان وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3.5 مليارات جنيه، كما أنه من المقرر أيضًا أن يتم بدء تنفيذ المصنع في شهر ديسمبر، ويستغرق التنفيذ ما بين 18 شهرًا إلى 24 شهرًا، حيث من المتوقع أن تكون الطاقات الإنتاجية تقدر بنحو 62 مليون لتر سنويا.

 

كان قد أعلن اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الشركة ستبدأ ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل فى تكرير 50 ألف طن سكر  خام لصالح شركة السكر للصناعات التكاملية ونحو 75 ألف طن لصالح الهيئة العامة للسلع للتموينية و25 ألف طن لصالح شركة الفيوم للسكر.

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السكر والصناعات التكاملية شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية شركة السكر والصناعات التكاملية اللواء عصام البديوي أخبار التموين عصام البديوي إنشاء مصنع لإنتاج الباي إيثانول

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