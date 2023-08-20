وزير التموين: احتياطي السكر يكفي حتى أبريل

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بأن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى أبريل المقبل أي يكفي 8 شهور.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن موسم حصاد قصب السكر يبدأ في يناير فيما يبدأ موسم البنجر في فبراير، لافتًا إلى أنه بسبب التغيرات الجوية، تأخر موسم البنجر، قامت الوزارة باستيراد 215 ألف طن سكر، كما قامت شركة "الدقهلية للسكر" بشراء 50 ألف طن سكر، وقامت شركة "الشرقية للسكر" بشراء 50 ألف طن سكر، كما قامت شركة "الفيوم للسكر" بشراء 25 ألف طن سكر.

وحول تذبذب أسعار السكر، قال المصيلحي إن أسعار السكر عالميًا مرتبطة بأسعار البترول، منوهًا بأنه في حالة ارتفاع أسعار البنزين، تقوم بعض الدول كالبرازيل والتى تعد أكبر منتج للسكر في العالم بتحويله إلى الإيثانول والذي يعد وقودًا نقيًا، لافتًا إلى أن كثيرًا من الدول المتقدمة تشجع استخدام الطاقة النقية والنظيفة.

وفيما يتعلق بالزيت، قال المصيلحي إن احتياطي الزيت يكفي 3.9 شهر، منوهًا بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها.

ولفت إلى أن أسعار زيت عباد خلال الفترة الماضية شهدت تراجعات، فيما شهدت أسعار الفول الصويا ارتفاعات.

وحول الأرز، قال المصيلحي إن احتياطي الأرز يكفي 3.3 شهر، ويتم طرحه بسعر 20 جنيهًا للكيلو الحر بالمجمعات، وسيبدأ الموسم الجديد منتصف سبتمبر المقبل، حيث إن حجم المساحة المزروعة بلغ 1.6 مليون فدان، في حين يبلغ استهلاكنا نحو 1.3 مليون فدان.

وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.7 شهر، ومستمرون في عمل مناقصات، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بتقليل الحد الأدنى عن 4 شهور ونستهدف زيادتها إلى 6 شهور.

وفيما يتعلق بالدواجن قال المصيلحي إنه يتم استيراد الدواجن المجمدة من البرازيل لانخفاض أسعارها بسبب رفع الجمارك بين الدولتين، منوهًا بأن الوزارة تسعى إلى عمل توازن في أسعار الدواجن من خلال إدراجها ضمن السلع المتداولة بالبورصة السلعية.

وحول اللحوم أكد المصيلحي لدينا عقود تكفي 18 شهرًا، وتم فتح باب الاستيراد مع جيبوتي ونحو 2.3 شهر لحوم مجمدة من الهند والبرازيل.