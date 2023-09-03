الأحد 03 سبتمبر 2023
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مصر

ننشر الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث المستفيدون من بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتعد بطاقة الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتتضمن بيانًا بدرجة الإعاقة ونوعيتها، وذلك من أجل تمكينهم من الحصول على حقوقهم والخدمات المتكاملة التي تضمن لهم حياة كريمة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي.
  2. النقر على أيقونة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.
  3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.
  4. النقر على زر "بحث".

ستظهر لك حالة بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي قد تكون واحدة من الحالات التالية:

  • البيانات الأساسية: إذا كان الطلب في مرحلة التسجيل.
  • غير مستوفي الأوراق: إذا كان الطلب غير مستوفي بعض الأوراق المطلوبة.
  • تم الكشف: إذا تم الكشف الطبي على صاحب الطلب.
  • إعادة العرض: إذا تم رفض الطلب من قبل اللجنة الطبية.
  • مرتج للجنة: إذا تم إرسال الطلب إلى اللجنة الطبية للنظر فيه مرة أخرى.
  • تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي: إذا تم تحويل الطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وإذا كان لديك أي استفسارات أو مشاكل في الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة، يمكنك التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخط الساخن 16439.

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أهمية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن أن يساعد الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ذوي الاحتياجات الخاصة في معرفة حالة طلباتهم، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي مشكلة.

كما يمكن أن يساعد الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعرف على حقوقهم والخدمات المتكاملة التي يستحقونها، وذلك من أجل المطالبة بها من الجهات المعنية.

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نصائح للاستفادة من الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة

فيما يلي بعض النصائح للاستفادة من الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة:

  • استخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.
  • التأكد من إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.
  • إعادة المحاولة في حالة عدم ظهور حالة الطلب.
  • التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل.
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