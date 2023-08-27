من الموضوعات المهمة والتي يكثر البحث عنها هو الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة والذي يوفر العديد من الخدمات للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

في التقرير التالي نوضح رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة والخطوات التي يمكن إتباعها من أجل استخراج الكارت والاستفادة من مميزاته.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة الذي يتيح رابط مباشر للاستعلام وهو الموجود هنا.

بعد الضغط على الرابط

اكتب الرقم القومي اضغط على كلمة بحث

لتظهر نتيجة الكشف الطبي

استخراج كارت الخدمات المتكاملة

من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة يجب أن يتم تحديد موعد لإجراء كشف طبي لإثبات الإعاقة ودرجتها

ويكون تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي من هنا.

يتم تسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول على كارت إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وهي

الرقم القومي

الاسم رباعي

تاريخ الميلاد

النوع

الحالة الإجتماعية

محافظة السكن

مدينة السكن

العنوان

الوظيفة

التليفون ( مع العلم أنه يجب التأكد من رقم التليفون لانه سوف تصلك رسالة قصيرة بموعد ومكان الكشف)

نوع الإعاقة (التأكد من كتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات صحيحة وسوف تصلك رساله بالموعد ومكان الكشف)

ثم الضغط على حفظ البيانات

مع العلم أن حالات الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة يمكنهم التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب تأهيل وبرفقتهم تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي. واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الإعاقات عبارة عن الآتي:

بتر متعدد الأطراف او بتر فى طرف واحد

الشلل الرباعى

الشلل الدماغى

ضمور العضلات ( شلل الأطفال فى طرف أو أكثر )

حالات كف البصر

متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)

الاعاقات المتعدده

طيف التوحد