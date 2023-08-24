الآن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

نقدم لكم رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من المواطنين من ذوي الهمم عن رابط وخطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 في أسرع وقت بأسهل الطرق.

ولذلك نستعرض لكم رابط و خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع ذوي الهمم الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023 بعد توقيع الكشف الطبي من قبل وزارة الصحة والسكان والتي تقرر صلاحية المتقدم للحصول على الكارت أم لا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

وفي السطور التالية، نعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023، المقدم من قبل وزارة الصحة، وجاءت الخطوات كالآتي:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط التالي:

http://www.smcegy.com/Default.aspx?par=1&id=0

الخطوة الثانية: تحديد قسم أخبارنا.

الخطوة الثالثة: النقر على أيقونة الكشف الطبى لطالبى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

الخطوة الرابعة: النقر على رابط الموقع الإلكتروني لـ الكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ثم اختيار الاستعلام.

الخطوة الخامسة: تسجيل الرقم القومي، ثم الضغط على كلمة بحث لتظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

جدير بالذكر تظهر نتيجة الكشف الطبي بعد حوالي 10 أو 14 يوماً، و يتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل عبر الربط الشبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة.

مستحقي كارت الخدمات المتكاملة 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن كارت الخدمات المتكاملة يحق الحصول عليه للأشخاص ذوي الإعاقة فقط، بهدف المساعدة في الحصول على الخدمات والمميزات المقررة لتلك الفئة من المواطنين.

كما تم إصدار بطاقة الإعاقة بثلاثة ألوان «الأخضر، الأزرق، الأرجواني» وكل لون درجة الإعاقة للشخص طالب الخدمة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2023

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التضامن مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وهي كما يلي:

الميزة الأولي: تخفيضات على جميع وسائل النقل والمواصلات العامة.

الميزة الثانية: التعيين في جميع المؤسسات والشركات الحكومية بنسبة 5%؜.

الميزة الثالثة: الدمج في المدارس وكذلك في الجامعات.

الميزة الرابعة: الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على السيارات.

الميزة الخامسة: الإعفاء الجمركي على جميع الأجهزة التعويضية.

الميزة السادسة: الحصول على سكن حكومي مناسب بدون مقابل.

الميزة السابعة: الكشف المجاني في جميع مستشفيات الدولة لكل حاملي الكارت.

الميزة الثامنة: إمكانية الجمع بين معاشين.