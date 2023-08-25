الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد إتاحة وزارة التضامن الاجتماعي له.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة؟

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة بعدما قامت وزارة التضامن الاجتماعي باتاحته حتى تيسر على المواطنين بعض الخدمات العامة المهمة بالنسبة لهم وايضا لكي تقوم بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع مثل الأخرين.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023:

اولا: قم بالدخول على الرابط الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من على شبكة الإنترنت والمتصفح العالمي جوجل.

ثانيا : قم بالضغط على رابط الموقع الإلكترونى لـ الكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة.

ثالثا: قم بالضغط على خانة الكشف الطبي.

رابعا: قم بالضغط على خانة الاستعلام عن الطلبات والخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة.

خامسا: قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالشخص ليتم الاستعلام عنه.

سادسا: قم بالضغط على خانة بحث حتى تظهر حالة الطلب.

سابعا: بعد ذلك قم بالضغط على خانة الكشف الطبى .
ثامنا: تظهر نتيجة الكشف في خلال فترة تتراوح من 7 أيام حتى 14 يوم بعد اجراءه.

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رابط موقع وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

تقديم كارت الخدمات المتكاملة

كيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للعام الحالي 2023:

١. يتم تجهيز وتقديم أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالحالة.

٢. بالنسبة للأطفال يتم تجهيز و تقديم أصل شهادة الميلاد المميكنة وتجهيز صورة منها وحضور ولي الأمر.

٣. تجهيز قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية مع تقرير من الكشف الطبي عليه داخل أحد المستشفيات الحكومية.

٤. تقديم عدد 2 صورة شخصية مقاس 4×6 وتكون حديثة للحالة المراد استخراج الكارت لها وتكون بخلفية بيضاء ومكتوب تحتها اسم الشخص المراد التقديم له.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2023

مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة الذي تتيحه وزارة التضامن الاجتماعي:

١. الإعفاء من الجمارك.
٢. الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين من الحكومة المصرية  بنصف الثمن.
٣. الحصول على الإعفاء الكامل من دفع رسوم اي مواصلات عامة.
٤. الحصول على اي كشف طبي مجاناً داخل المستشفيات الحكومية.
٥. إتاحة و إمكانية التعيين في المؤسسات الحكومية تحت بند قانون 5%.

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تفاصيل استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وشروط الحصول عليه

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الآن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

رابط موقع وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ونتيجة الكشف الطبى

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