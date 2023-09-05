الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

" السكر والصناعات التكاملية" تطور مصنع التقطير باستثمارات 40 مليون جنيه

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

تستهدف شركة السكر والصناعات التكاملية تطوير مصنع التقطير التابع لها خلال عامين، بهدف تحقيق الاستدامة والحفاظ علي البيئة.

قال اللواء عصام البديوي رئيس مجلس ادارة الشركة إن خطة التطوير باستثمارات 40 مليون جنيه وتستهدف إحلال وتجديد الخزنات المتاحة بالمصنع وعددها 10 خزانات، لافتًا إلي أن الطاقة التخزينية للمصنع 300 طن، لافتًا إلي ان منتجات التقطير تشمل الكحول الايثيلي النقي والكحول الايثيلي المحول والخميرة الجافة للأعلاف وثانى أكسيد الكربونا والخل الطبيعى 11% والخل الطبيعى 5% وحامض الخليك 99% والفيناس المركز.

أشار إلي أن عملية التقطير تستعمل فى المصانع ومختبرات الكيمياء بشكل كبير وذلك لأهميتها وفعاليتها فى عملية فصل المواد المختلفة فى حالتها الفيزيائية من صلبة أو سائلة أو غازيه إلى مذيب سائل وبالتالى يكون المحلول المراد فصله فى الحالة الفيزيائية السائلة ، لافتًا إلي أنها طريقة فعالة فى فصل المواد السائلة وتعد هذه الطريقة هى المفضلة فى تنقية المواد وفصلها مثل تنقية الماء وفصل مشتقات الكحول عن بعضها وايضا نواتج المولاس.

من جانبه، أوضح محمود عبد العليم رئيس قطاع مصانع التقطير، أن المصنع لديه مخزون 75 ألف طن من الخامات المختلفة حيث يتم إنتاج من 500 - 510 أطنان يوميا بمصنع التقطير، تشمل 125 ألف لتر كحول و40 طن ثاني أكسيد الكربون يستخدم في عمل الغسيل والمعالجة والتخفيف و250 طن خل تركيز 11% بجانب انتاج 250  طن من المولاس الذي يستخدم كعلف للمواشي

وتابع أن الشركة افتتحت الخميس الماضي ايضا 3 وحدات جديدة بالشركة  لانتاج الكحول المطلق 99.9٪ من مصاص القصب وهو ما يعرف عالمياً بالوقود الحيوى والثانية لإنتاج الأكسجين والثالثة للنيتروجين وذلك بمجمع مصانع الحوامديةبأجمالي استثمارات 38 مليون جنيه.

أضاف أن الوحدات تم تدشينهما بالتعاون المباشر مع أكبر شركة هندية في مجال صناعة الكيماويات في العالم، وجاءت ضمن خطة التطوير والتحسين الخاصة بشركة السكر التي تتضمن إنشاء وحدات جديدة لخدمة السوق المحلية.

السكر والصناعات التكاملية شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء عصام البديوي أخبار التموين السكر

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