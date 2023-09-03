إنشاء وحدات لإنتاج الوقود الحيوى والأكسجين والنيتروجين بمجمع السكر بالحوامدية

أعلن اللواء عصام البديوى، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن افتتاح 3 وحدات جديدة بالشركة أولاهما لإنتاج الكحول المطلق 99.9% من مصاص القصب، والثانية لإنتاج الأكسجين، والثالثة للنيتروجين بمجمع مصانع الحوامدية.

وقال إن الوحدات تم تدشينها بالتعاون المباشر مع أكبر شركة هندية في مجال صناعة الكيماويات في العالم، وجاءت ضمن خطة التطوير والتحسين الخاصة بشركة السكر التي تتضمن إنشاء وحدات جديدة لخدمة السوق المحلية.

وأشار إلى الاستعانة بالخبرة الهندية في تركيب الأجهزة والآلات وتدريب العاملين في الوحدات على أحدث الوسائل الحديثة في إنتاج الكحول المطلق الخالي من الرطوبة.

وكشف المهندس فوزي علام، رئيس القطاعات الكيماوية والعضوية بالشركة، عن أن التكلفة الاستثمارية لوحدة الكحول المطلق بلغت ١٨ مليون جنيه، ويبلغ حجم الإنتاج اليومي ٢٠ ألف لتر كحول، ويستخدم في كل الأغراض الصناعية في مجال صناعة الكيماويات، بينما بلغت التكلفة الاستثمارية لوحدتي إنتاج الأكسجين والنيتروجين 10 ملايين جنيه للوحدة الواحدة.

وأوضح أن كميات إنتاج الوحدات يتم توجيهها للاحتياجات المحلية والتصدير بنسبة ٥٠% محلي و٥٠% للتصدير، مؤكدًا أن الهدف منها هو تحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع مصانع الشركة من المواد التي تعتمد عليها وكذلك احتياجات السوق المحلية.

وحول أسباب اختيار مكان الوحدات، قال إن إحدى وحدات إنتاج الأكسجين والنيتروجين تم توجيهها بمصانع قوص لخدمة مصانع السكر بالوجه القبلى وعددها ثماني مصانع، والأخرى بمصانع الكيماويات بالحوامدية لخدمة ستة مصانع بها.

ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية من إنتاج الأكسجين تبلغ ٢٤٠٠ متر مكعب/ يوميًا ومن إنتاج النيتروجين ٢٤٠٠ متر مكعب/ يوميًا، كما تمتلك مصانع الكيماويات بالحوامدية وحدة لإنتاج الكحول الإيثيلي بتركيز (95%) بطاقة (20 ألف لتر كحول/ يوميًا).



وقال إن الهدف من إنشاء وحدة الكحول المطلق هو لإزالة المياه من الكحول واستخدامه في إنتاج المذيبات (النترات)، بجانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة بطريقة مستدامة لأغراض توفير الطاقة والحد من الآثار البيئية المرتبطة باستخدام الوقود التقليدى مما يجعل استخدام إنتاج الإيثانول الحيوى بديلًا اقتصاديًا كاملًا للتوسع مستقبلًا مما يزيد ذلك من فرص التصدير للكحول المطلق بتركيز 99,8% لتحقيق تحسين جودة المذيبات، وزيادة المبيعات، والقدرة على المنافسة.