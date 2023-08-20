الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصناعات التكاملية": ندرس طرح 88 ألف طن سكر أبيض في بورصة السلع خلال 2024

البديوي
البديوي

كشف اللواء عصام الدين البديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لوزارة التموين، أن الشركة تدرس طرح نحو 88 ألف طن سكر أبيض فى البورصة المصرية للسلع خلال 2024.

وقال في تصريحات صحفية، إن الكميات المستهدف طرحها فى بورصة السلع ستكون من فائض الإنتاج لدى الشركة، الذى يتم توريده لصالح البطاقات التموينية.

وأوضح البديوي، أن اتجاه وزارة التموين لطرح السكر فى بورصة السلع له فائدة كبيرة؛ وذلك أنه يقلل من عمليات الاحتكار وزيادة التنافسية بين التجار.
وأوضح أن الهدف الرئيسى من هذه الخطوة محاولة السيطرة على جنون الأسعار غير المبرَّر، مؤكدًا «السكر متوفر بالشركات، إضافة إلى وجود كميات مستوردة متعاقد عليها فى طريقها للسوق المحلية».

وأشار البديوى إلى أن تعطيش السوق من سلعة السكر بغرض رفع الأسعار بشكل مُبالغ فيه هو «شُغل تجار»ـ على حد وصفه، ولا علاقة له بسعر السكر الفعلى وتكلفة إنتاجه الحقيقية.
وكشف أن شركته تستهدف خلال العام الحالي، طرح 5 أصناف من منتجاتها؛ وهي: «الكحول، والخميرة، والحلاوة، والحلاوة الطحينية، والبسكويت»، فى منصة البورصة المصرية للسلع.

يُذكر أن «السكر والصناعات التكاملية» تورّد شهريًّا نحو 65 ألف طن لصالح البطاقات التموينية.

ويصل حجم الإنتاج المحلى من السكر إلى نحو 2.9 مليون طن سنويًّا، ويبلغ الاستهلاك نحو 3.3 مليون طن.

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