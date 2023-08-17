الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تستهدف 750 ألف فدان.. الحكومة تعتمد أسعار القصب والبنجر رسميًا

القصب
القصب

قال د.مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم البدء في زراعة البنجر اعتبارًا من الأسبوع الجاري ومستهدف 750 ألف فدان في الموسم الجديد 2023\2024؛ للوصول إلى تشغيل جميع مصانع إنتاج البنجر من السكر بكامل طاقتها لعد 8 مصانع منها 5 حكومية و4 قطاع خاص حيث يبدأ موسم الزراعة منتصف أغسطس وحتى 30 أكتوبر المقبل.

أضاف عبدالجواد، لـ"الدستور"، أنه سيتم زراعة 750 ألف فدان من البنجر لإنتاج 2 مليون طن سطر من البنجر هذا العام 2023\2024، لافتًا إلى أن محصول القصب يتم توريده بناء على الوزن فقط دون علاوات للمحصول حيث يتم زراعة 340 ألف فدان بالقصب ويتم توريد للمصانع 240 ألف تنتج 760 ألف طن سكر، بينما الـ100 فدان يتم استهلاكها لإنتاج العسل والتقاوي والاستهلك الطازج "عصير القصب".

وتابع أن مواعيد زراعة القصب تبدأ للخريجين في شهري سبتمبر وأكتوبر وبينها الزراعات الربيعي "الرئيسية" تتم خلال شهور فبراير ومارس وأبريل 2024، ويتم الحصاد خلال عام من الزراعة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تحقق اكتفاءً ذاتيًا من سكر القصب والبنجر بنسبة 90% خلال الموسم الجديد على أن يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السطر خلال عام 2025.

وأشار رئيس مجلس المحاصيل السكرية إلى أن الأسعار الجديدة لمحصولي قصب وبنجر السكر اعتمدت رسميًا بسعر 1500 جنيه لطن القصب، بينما البنجر يتراوح سعره بين 1100 و1500 جنيه حسب مواعيد التوريد، حيث إن كل ما يتم توريده مبكرًا يزيد في السعر، بجانب علاوة السكر التي تقدر بنحو 100 جنيه بزيادة 100جنيه عن كل طن بنجر.

الزراعة الحكومة تعتمد أسعار القصب والبنجر رسميا وبدء زراعة محصول البنجر ومستهدف ماهر الف فدان تنتج دعوة مليون

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