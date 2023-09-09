السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أجواء مبهجة".. انتشار حلوى وعرائس المولد النبوي في شوارع القاهرة

حلويات المولد النبوي
حلويات المولد النبوي

حالة من البهجة سيطرت على الأجواء بشوارع القاهرة تزامنا مع حلول المولد النبوي الشريف، حيث انتشرت شوادر ومحلات بيع الحلوى في جميع المحافظات وكذلك أيضا الهدايا عرائس المولد والأحصنة للأطفال وهي إحدى المظاهر التي تتميز بها مصر كل عام مع حلول المولد الشريف.

كما شهد ميدان السيدة زينب انتشار الحلوى بأنواعها المختلفة والحمص من قبل الباعة الجائلين والمحلات التي غزت الشوارع والتي عكست لوحة فنية تحمل في طياتها روحانيات خاصة تبعث في النفس طمأنينه وراحة. 

موعد المولد النبوي 2023

وبدأ العد التنازلي على موعد المولد النبوي 2023 والتي يوافق يوم الأربعاء 13 من ربيع الأول للعام الهجري 1445 وهو يوافق بالتاريخ الميلادي 27 من شهر سبتمبر سات والهيئات الحكومية والخاصة ويتم تحديد يوم الإجازة بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء حيث من المتوقع أن يكون يوم الخميس 28 من الشهر الحالي.

 أسعار حلوى المولد 2023 

وتستعد وزارة التموين لطرح حلوى المولد النبوي الشريف في منافذها بأسعار مخفضة حيث تكون الأسعار كالتالي:

  •  علبة حلوى سادة لوكس بوزن 1 كيلو بسعر 100 جنيه
  • علبة حلوى سادة لوكس بوزن 2 كيلو بسعر 200 جنيه 
  • علبة حلوى سادة لوكس بوزن  3 كيلو بسعر 350 جنيها
  • علبة حلوى سادة لوكس بوزن 5 كيلو بسعر 600 جنيه 
  • علبة حلوى فاخرة مكسرات بوزن 2 كيلو بسعر 300 جنيه 
  • علبة حلوى فاخرة مكسرات بوزن 3 كيلو بسعر 450 جنيها
  • علبة حلوى مكسرات فاخرة بوزن 5 كيلو بسعر 750 جنيها

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص وأبرز الرسائل للتهنئة

رسائل تهنئة بالمولد النبوي

أهنئك يا صديقي الغالي من كل قلبي وقبل الزحام بمولد خير الأنام وكل عام وأنت بخير.

كل البشر تنادي وتهنئ بمولد الهادي لكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

بنور النبي العادي اهنئك بتهنئة يفوح منها المسط بمناسبة مولد النبي خير الأنام وبنشر الرسالة كل عام والأمة الإسلامية بخير.

كل عام وانتم بخير أهنيك يا أخي العزيز بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم

أرسل لك ياصديقي الغالي باقة من الحب بمناسبة مولد النبي الكريم 

بماء الورد أهنيكم وبنور نبينا بهنيكم كل عام وانتم بخير.

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حلويات المولد النبوي

حلويات المولد النبوي
حلويات المولد النبوي
حلويات المولد النبوي
حلويات المولد النبوي
حلويات المولد النبوي
حلويات المولد النبوي
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