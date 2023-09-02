أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف في مصر 2023 .. الموعد ومظاهر الاحتفال

مع اقتراب موعد الاحتفال يتساءل الملايين من المسلمين عن أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف في مصر 2023 بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية (السكر، المكسرات) بشكل جنوني في الأسواق بفعل الركود الاقتصادي في كافة دول العالم منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف في مصر 2023

تدخل احتفالات المولد النبوي الشريف البهجة والسرور على نفوس الملايين من المسلمين خاصة مع ارتباطها بحلوى المولد والتي يرغب الكثير من الأسر المصرية في اقتنائها وإليكم أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف في مصر 2023 بالتفصيل:-

عبوات مشكلة

علبة مشكلة وزن 800 جرام وصل سعرها إلى 100 جنيه.

علبة مشكلة وزن كيلو جرام وصل سعرها إلى 120 جنيه.

علبة مشكلة وزن كيلو ونصف جرام وصل سعرها إلى 180 جنيه.

علبة مشكلة وزن 2 كيلو جرام وصل سعرها إلى 240 جنيه.

علبة مشكلة وزن 3 كيلو جرام وصل سعرها إلى 360 جنيه.

عبوات ميكس كروكند

علبة ميكس كروكند وزن 500 جرام وصل سعرها 75 جنيه.

علبة ميكس كروكند وزن 800 جرام وصل سعرها 120 جنيه.

علبة ميكس كروكند وزن 1 كيلو جرام وصل سعرها 150 جنيه.

عبوات ميكس ملبن

علبة ميكس ملبن وزن 500 جرام وصل سعرها 65 جنيه.

علبة ميكس ملبن وزن 1 كيلو جرام وصل سعرها 120 جنيه.

موعد المولد النبوي الشريف 1445

يحل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذا العام يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر ربيع الأول 1445 هـ الموافق 27 سبتمبر 2023 حيث تحتفل بميلاد النبي محمد صلوات الله عليه كافة الدول الإسلامية ويتم منح موظفي الدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر وتحتفل دار الإفتاء المصرية بـ المولد النبوي من خلال حفل ديني يحضره كافة رجال الدين والدولة ويتم تكريم حفظة كتاب الله من كافة محافظات الجمهورية.

ويجوز الصيام في هذا اليوم وفقا لسنة الرسول صلوات الله عليه وسلم، بالإضافة إلى إطعام الطعام كصدقة وصيام النهار وقيام الليل وكافة الأعمال الصالحة التي ينال منها المسلمين الثواب رغبة في الجنة.

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