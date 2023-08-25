موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2023 للقطاع الخاص

يتساءل العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص، والذي يعد ضمن المناسبات الدينية، التي يحتفل بها المسلمين في كافة بقاع الأرض بمناسبة ذكرى ميلاد النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

وتعتبر إجازة المولد النبوي الشريف 2023، من أقرب الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، خاصة وأنها ستحل خلال الشهر القادم، ليحصل القطاعين الحكومي والخاص إجازة مدفوعة الأجر، ويجوز لصاحب العمل عدم منح العاملين إجازة على أن يتم تعويضهم بإجازة بدل منها.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص

ومن المتوقع أن تحل ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2023، يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر سبتمبر المقبل، 12 ربيع الأول، وسط تساؤلات عما إذا سيتم ترحيلها إلى يوم الخميس الموافق 28 من الشهر ذاته، كما هو معتاد؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع.

من المقرر أن تعلن وزارة العمل، موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 في كافة شركات القطاع الخاص.

ويأتي من بين أبرز مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في مصر، شراء الحلوى والتي هي من العادات والتقاليد المصرية منذ عهد الدولة الفاطمية، حيث كان الحكام يوزعون حلوى في الشوارع والميادين في الاحتفالات بميلاد سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وتتم الاحتفالات من خلال شوادر لإقامة حفلات وأناشيد ومدح للنبي تقربا إلى العامة الشعب.

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واعتادت وزارة الأوقاف، على إقامة احتفالية كبرى سنوياُ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، فضلا عن إقامة احتفالات بهذه المناسبة بجميع المحافظات، حيث تختار الوزارة عددا من الشخصيات وعلماء الدين ممن لهم جهود كبيرة في مجال الدعوة، لتكريمهم في احتفالية المولد النبوي الشريف.

وتعد إجازة المولد النبوي، هى الإجازة الرسمية الوحيدة في شهر سبتمبر القادم، حيث لم يعد يتبقى سوى إجازة احتفالات نصر أكتوبر يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، وبذلك تنتهي الاجازات الرسمية في العام الجاري 2023.

عطلات رسمية خلال شهر سبتمبر 2023: