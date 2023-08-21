موعد إجازة المولد النبوي 2023 وحكم الصيام فيها

يحصل الموظفون على إجازة المولد النبوي في الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام ، حيث تحتفل مصر وباقي الدول الاسلامية في هذا اليوم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ، ويختلف موعد اجازة المولد النبوي من عام لعام ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد اجازة المولد النبوي 2023 وحكم الصيام فيها .

موعد إجازة المولد النبوي 2023

يختلف موعد اجازة المولد النبوي من عام لآخر وخلال العام الجاري يكون المولد النبوي في 27 سبتمبر المقبل ، ولكن موعد اجازة المولد النبوي 2023 سيحددها مجلس الوزراء قبل الإجازة بعد أسابيع .

وكان مجلس الوزراء قد اتجه في السنوات الأخيرة إلى ترحيل الاجازات الرسمية لتكون جميعها يوم الخميس ، حتى يتمكن الموظفون من الحصول على اجازة طويلة ، فيلي يوم الخميس الاجازات الرسمية الأسبوعية التي يحصل عليها موظفو الدولة يومي الجمعة والسبت .

حكم صيام مولد النبي 2023

يهتم المسلمون بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف سواء بشراء حلوى المولد التي تميز الاحتفال بالمولد النبوي في مصر مقارنة بباقي الدول الاسلامية حيث يشتري المصريون حلوى يتم صنعها خصيصًا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويهتم بعض المسلمين بصيام المولد النبوي كما كان يصوم النبي يومها.

وأجازت دار الافتاء المصرية في بيانات سابقة لها صيام مولد النبي ، موضحة « النبى صل الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين»، وورد ذلك فى الأحاديث فيما معناه أنه كان يصوم يوم الإثنين، وحينما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال "هذا يوم ولدت فيه".

وتتداول بعض الفئات أن صيام المولد النبوي بدعة لذا تهتم دار الافتاء بالرد عليهم موضحة أن النبى صلى الله عليه وسلم صام يوم مولده شكرا لله على نعمة الإيجاد وكان يحب يحتفل بالطاعة"، وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه لا يصح إيمان العبد حتى تتفوق محبة النبي في قلبه على كل ما يملك من حطام الدنيا، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده» صحيح البخاري.