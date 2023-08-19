زاد البحث عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص والعام عبر المنصات الإلكترونية والتي تكون مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري وهى من المناسبات الدينية التي يحتفل بها كافة المسلمين من بقاع الأرض في ذكرى ميلاد النبي محمد صلوات الله عليه.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص

يحتفل الملايين من المسلمين بميلاد الرسول صل الله عليه وسلم يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1445 هجريا والذي يوافق هذا العام يوم 27 سبتمبر 2023 حيث يحصل موظفي القطاع العام والخاص في مصر على اجازة رسمية مدفوعة الأجر ويتم تعطيل كافة الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية في موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص.

وتعد هى الإجازة الرسمية الوحيدة في شهر سبتمبر 2023 حيث لم يعد يتبقى سوى إجازة احتفالات نصر أكتوبر يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 وبذلك تنتهي الاجازات الرسمية في العام الجاري 2023.

كيفية احتفال المصريين بالمولد النبوي 2023

تقيم دار الإفتاء المصرية وبالتعاون مع الأزهر الشريف احتفالات دينية في ذكرى المولد النبوي من كل عام يحضرها عدد من كبار علماء الدين في مصر ووفد من القوات المسلحة وكبار رجال الدولة يتخلله آيات من القرآن الكريم ويتم خلاله تكريم عدد كبير من حافظي القرآن الكريم.

ومن أبرز مظاهر الاحتفال في مصر شراء حلوى المولد النبوي والتي هي من العادات والتقاليد المصرية منذ عهد الدولة الفاطمية حيث كان الحكام يوزعون حلوى في الشوارع والميادين في الاحتفالات بميلاد سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وتتم الاحتفالات من خلال شوادر لإقامة حفلات وأناشيد ومدح للنبي تقربا إلى العامة الشعب.

حكم صيام المولد النبوي 1445

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه مستحب صيام يوم ميلاد الرسول صل الله عليه وسلم والإكثار من الأعمال الصالحة اقتداء بالنبي صلوات الله عليه والذي كان يحتفل بيوم ميلاده بالصيام يوم الاثنين من كل أسبوع وطاعة الله سبحانه وتعالى وكثرة الأعمال الصالحة.

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