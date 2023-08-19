السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 دور ثان

طلاب
طلاب

بدأ طلاب الثانوية العامة 2023، اليوم السبت، الامتحان في مادة اللغة العربية دور ثان.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب في اللجنة الثانية امتحان مادة التربية الدينية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022/2023 دور ثان اليوم 19 أغسطس وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته.


جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني:

-السبت 19 اغسطس الجاري: اللغة العربية والتربية الدينية.
-الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
- الإثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.
- الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء.
-الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.
- الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى. -السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.
-الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.
- الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
- الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

الثانوية العامة 2022 2023 الجيولوجيا والعلوم البيئية الثانوية العامة 2023 اللغة العربية والتربية الدينية امتحان مادة اللغة العربية امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني ثانوية العامة 2023 جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 جدول امتحانات الثانوية العامة ثانوية العامة 2022

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