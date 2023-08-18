تعرف على موعد إجازة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2023

مع اقتراب موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف شغل بال العاملين والموظفين في هيئات ومؤسسات الدولة معرفة موعد إجازة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2023 عبر المتصفح العالمي جوجل، وذلك عقب إعلان الحكومة خلال بيان رسمي عن موعد إجازة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2023

موعد إجازة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2023:

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد إجازة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2023 حسب ما أعلن مجلس الوزراء المصري.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2023:

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت لاحق أن إجازة المولد النبوي الشريف سوف تكون يوم الأربعاء الموافق الموافق يوم 12 من شهر ربيع الأول الموافق 1445 هجريًا، وهو أيضًا الموافق يوم 27 من شهر سبتمبر لعام 2023 ميلاديا، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لكافة العاملين في الوزارات، وفي المصالح الحكومية، وجميع الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وكافة شركات القطاع العام، وفي شركات قطاع الأعمال العام، وكافة شركات القطاع الخاص.



إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2023:

يحين موعد إجازة المولد النبوي ويحتفل المسلمون في مختلف بقاع الأرض بإجازة المولد النبوي باعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لما صرحت به الدولة، أما عن حقيقة ترحيل إجازة المولد النبوي من يوم الأربعاء إلى الخميس وضمها لأيام الإجازة الأسبوعية فلم يتم إصدار تصريحات من مجلس الوزراء حول هذا الشأن.

حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف:

ودائمًا تكون من الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها الكثير من الناس هي حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بسبب موافقة يوم ميلاده يوم وفاته، وفي هذا السياق فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكتروني وعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يعتبر تعظيم واحتفاء وفرحا بذكرى قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الاحتفال به أمر مقطوع بمشروعيته، حيث إنه عنوان لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي من أسس أركان الإيمان.

ولفتت دار الإفتاء المصرية النظر إلى أن الاحتفال يتمثل في تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في المدح والثناء علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك إطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام.