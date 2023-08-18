الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بذكرى ميلاد رائد الكاميرا الخفية.. إبراهيم نصر نجم عشق التمثيل وأتقن فنونه

إبراهيم نصر
إبراهيم نصر

يوافق اليوم ذكرى ميلاد النجم إبراهيم نصر، والذي ولد في 18 أغسطس عام 1946، بحي شبرا بالقاهرة، ولكن أصله من مركز النخيلة بمحافظة أسيوط، لأن والده جاء من الصعيد للعمل بالقاهرة فقد كان مقاولًا معماريًا.

إبراهيم نصر، الذي أضحك الجمهور المصري والعربي ببرامجه الشهيرة في الكاميرا الخفية والفوازير، ولكن لم يكن مجرد مقدم برامج، بل كان ممثلا متعدد المواهب، شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وأثبت قدرته على تجسيد شخصيات مختلفة ومتنوعة، في السطور التالية، نستعرض نبذة عن حياته وأشهر أعماله في السينما والتليفزيون لرائد الكاميرا الخفية بالوطن العربي.

 

إبراهيم نصر.. رائد الكاميرا الخفية بالوطن العربي

لعل أشهر برامج إبراهيم نصر هو برنامج الكاميرا الخفية، الذي اشتهر به في شهر رمضان لعدة سنوات، كان يقوم في هذا البرنامج بتقديم شخصية زكية زكريا.

كان يستخدم قناعًا كاملًا لإخفاء ملامحه، ويتحدث بصوت نسائي مضحك، وكان يقوم بإعداد مقالب مختلفة ومضحكة، مثل التظاهر بأنه صديقة قديمة للضحية، أو أنه تورط في حادث سير معه، أو أنه يطلب منه خدمة مستعصية. 

كان يستطيع إبراهيم نصر أن يجعل الضحية يصدق كل ما يقوله، حتى يظهر طاقم البرنامج ويكشف عن المقلب، حقق هذا البرنامج نجاحًا كبيرًا وشعبية واسعة، وأصبح من رواد هذا النوع من البرامج في مصر والعالم العربي.

 

إبراهيم نصر.. نجم سينما وتليفزيون

لم يقتصر إبداع إبراهيم نصر على الشاشة الصغيرة، بل شارك أيضًا في العديد من الأفلام السينمائية، وأظهر قدرته على تجسيد شخصيات مختلفة ومتنوعة، فقد لعب دورًا دراميًا في فيلم “بيت بلا حنان” عام 1976، مع نادية لطفي، هدى سلطان وعماد حمدي، 

كما قدم دورًا في فيلم "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990، بطولة أحمد زكي ويسرا وسماح أنور وفيفي عبده ويونس شلبي، الفيلم قصة عماد الدين أديب وسيناريو وحوار عبد الحي أديب وإخراج إيناس الدغيدي.

أدى دورًا رئيسيًا في فيلم "شمس الزناتي" عام 1991، بطولة عادل إمام ومحمود حميدة وسوسن بدر ومحمود الجندي وأحمد ماهر ومصطفى متولي وعلي عبد الرحيم وعبد الله محمود وإبراهيم نصر، ومن إخراج سمير سيف.

قدم دورًا طريفًا في فيلم "مستر كارتيه" فيلم درامي عرض عام 1993 بطولة أحمد زكي، ممدوح وافي، نهلة سلامة، إنتاج شركة السبكي للإنتاج السنيمائي، من تأليف رؤوف توفيق وإخراج محمد خان. 

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