الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على ضوابط عمرة المولد النبوي 2023 وأسعارها

عمرة المولد النبوي
عمرة المولد النبوي

يبحث المواطنين الراغبين في اداء فريضة العمرة عن  ضوابط عمرة المولد النبوي وأسعارها 2023 كذلك التفاصيل الخاصة ببدء السفر وفقاً للبرامج المتعارف عليها.

لذلك تستعرض "الدستور " خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة بضوابط عمرة المولد النبوي وأسعارها 2023.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار إن الضوابط لم يتم اعتمادها حتى الآن ولم يتم فتح باب العمرة بشكل رسمي أمام الشركات السياحية ولكن يمكن الوصول إلى أسعار البرامج الخاصة بالعمرة عن طريق الموقع الإلكتروني لبوابة العمرة المصرية، الذي يضم كافة برامج الشركات السياحية  وأسعارها.

أسعار رحلات عمرة المولد النبوي

وبحسب الأسعار التي تم الإعلان عنها من قبل السياحية الخاصة ضوابط عمرة المولد النبوي وأسعارها 2023 ستطبق على نفس ضوابط العام الماضي حيث تتراوح ما بين 28 ألف حتى 32  ألف للبرنامج الاقتصادي يتم تحديدة حسب نوع الغرفة ونوع الخدمات المقدمة للمعتمر خلال فترة إقامة المعتمر بمكة أو المدينة المنورة.

كيفية الحصول على تأشيرة الدخول للسعودية

وترصد "الدستور" كيفية الحصول على تأشيرة الدخول للسعودية دون الانتظار من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع الخطوط السعودية.
  • اختيار عرض زوار المملكة لرحلات المغادرة والعودة.
  • اختيار تأشيرة مرور إلكترونية.
  • اختيار تأشيرة مرور إلكترونية.
  • تعبئة كافة المعلومات المطلوبة من المسافر.
  • إكمال عملية الحجز ودفع تذكرة الطائرة.
  • الحصول على التأشيرة الإلكترونية.

السعودية تعلن بدء موسم العمرة للمواطنين والمقيمين والخليجيين

خطوات الحجز لبرنامج الترانزيت للسعودية

  • لابد من تحديد وجهتي المغادرة والوصول الدوليتين.
  • اختيار رحلاتك بحد أقصى 96 ساعة.
  • التأكد من تجهيز الصور الشخصية والأوراق المطلوبة قبل البدء بتعبئة الاستمارة.
  • تحصيل الرسوم المتعلقة بإصدار التأشيرة في خطوة دفع واحدة مع تذكرة السفر.
  • سيصلك بريد إلكتروني بالتأشيرة المصدرة والتأمين الخاص بمدة إقامتك في المملكة.
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