الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد مولد النبي 2023 وأول من احتفل به من المسلمين

مولد النبي
مولد النبي

مولد النبي من الاحتفالات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في شهر ربيع الأول من كل عام، و يحصل العاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص على إجازة رسمية بمناسبة مولد النبي 2023 ، وتعرض الدستور موعد الرسمي هذا العام وأول من احتفل به من المسلمين. 

موعد مولد النبي 2023

يحتفل المسلمون بالمولد النبوي في 12 ربيع الأول من كل عام، ويوافق موعد مولد النبي 2023 يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023.

ويحصل العاملون في الدولة والقطاع الخاص على إجازة مولد النبي ومن الممكن أن يتم تأجيل أجازة المولد النبوي لتكون يوم الخميس بعد قرار مجلس الوزراء بترحيل الاجازات الرسمية إلى يوم الخميس .

"الإفتاء" توضح حكم الزكاة فى مال الميراث قبل استلامه

“الإفتاء” تصدر العدد الجديد من “جسور”.. قضايا فقهية ذات صلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أول من احتفل بالمولد النبوي

يرجع أصل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالطريقة المتبعة الآن إلى عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي، الملك مظفر الدين كوكبوري، وكان يصرف في الاحتفال الأموال الكثيرة، وكان يصل إليه من البلاد القريبة من أربيل مثل بغداد، والموصل عدد كبير من الفقهاء والصوفية والوعّاظ، والشعراء للاحتفال ، واستمرت هذه لعادة حتى الآن، وكان النبي صل الله عليه وسلم يحتفل بيوم مولده بالصيام.

دعاء المولد النبوي الشريف 

يهتم المسلمين بالتقرب إلى الله بالعبادات الصالحة يوم المولد النبوي الشريف ومن هذه العبادات الدعاء ، ومنها اللهم أنصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا، اللهم أرحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك.  يا ربي أخرجنا من ظلمات الجهَلْ والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

 اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهَلْ الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عوناً ومعيناً وأن تبني لنا في الجنة قصوراً. 

اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين والتجاء الملتجئين تسبيح المسبحين وحمد الحامدين ألا تتخلى عنا ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا يا رب العالمين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا كريم.

txt

"الإفتاء" تحذر من الغش فى البيع والشراء: خروج عن مقتضى الفضائل والمكارم

مولد النبي المولد النبوي اجازة رسمية اجازة مولد النبي اجازة المولد النبوي
ads

الأكثر قراءة

بالنسبة المئوية| تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2023/ 2024 ومصاريف الكليات

كاتب ليبي لـ"الدستور": التدخل العسكري في النيجر سيضر ليبيا والجزائر وغرب إفريقيا

اتحاد جدة يعرض مليار دولار لضم محمد صلاح.. والقرار فى يد يورجن كلوب (خاص)

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

مطران أسيوط: زيادة السيارات المجانية لنقل الزائرين أثناء احتفالات دير العذراء بدرنكة

وزير الخارجية يتوجه إلى تونس.. ويحمل رسالة من الرئيس السيسى لـ"قيس سعيد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية