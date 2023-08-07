موعد مولد النبي 2023 وأول من احتفل به من المسلمين

مولد النبي من الاحتفالات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في شهر ربيع الأول من كل عام، و يحصل العاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص على إجازة رسمية بمناسبة مولد النبي 2023 ، وتعرض الدستور موعد الرسمي هذا العام وأول من احتفل به من المسلمين.

موعد مولد النبي 2023

يحتفل المسلمون بالمولد النبوي في 12 ربيع الأول من كل عام، ويوافق موعد مولد النبي 2023 يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023.

ويحصل العاملون في الدولة والقطاع الخاص على إجازة مولد النبي ومن الممكن أن يتم تأجيل أجازة المولد النبوي لتكون يوم الخميس بعد قرار مجلس الوزراء بترحيل الاجازات الرسمية إلى يوم الخميس .

أول من احتفل بالمولد النبوي

يرجع أصل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالطريقة المتبعة الآن إلى عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي، الملك مظفر الدين كوكبوري، وكان يصرف في الاحتفال الأموال الكثيرة، وكان يصل إليه من البلاد القريبة من أربيل مثل بغداد، والموصل عدد كبير من الفقهاء والصوفية والوعّاظ، والشعراء للاحتفال ، واستمرت هذه لعادة حتى الآن، وكان النبي صل الله عليه وسلم يحتفل بيوم مولده بالصيام.

دعاء المولد النبوي الشريف

يهتم المسلمين بالتقرب إلى الله بالعبادات الصالحة يوم المولد النبوي الشريف ومن هذه العبادات الدعاء ، ومنها اللهم أنصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا، اللهم أرحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك. يا ربي أخرجنا من ظلمات الجهَلْ والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهَلْ الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عوناً ومعيناً وأن تبني لنا في الجنة قصوراً.

اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين والتجاء الملتجئين تسبيح المسبحين وحمد الحامدين ألا تتخلى عنا ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا يا رب العالمين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا كريم.