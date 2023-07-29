"الإفتاء" تحذر من الغش فى البيع والشراء: خروج عن مقتضى الفضائل والمكارم

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية مفاده: "يقوم بعض التجار بالغش والاحتيال في البيع والشراء مستغلين حاجة الناس وعدم علمهم بأمور التجارة؛ فنرجو منكم بيانًا في هذا الشأن"، وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، موكدًا: "حَرَّمت الشريعة الإسلامية كلَّ الوسائل والطرق الاحتيالية التي قد تسلب من الإنسان ماله على نحوٍ غير مشروع، سواء كان في البيع أم في غيره من المعاملات".

وأضاف علام "أنه لما فيه من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلي بها مع غيره مطلقًا- مسلمًا أو غير مسلم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)- أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه".

وتابع مفتي الجمهورية: "قد حَذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش وتَوعَّد فاعله بالذم والتوبيخ، وبيَّن أن هذا ليس من فعل الأنبياء والصالحين؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟)، قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ (أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي)، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه".