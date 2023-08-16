الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لا يجوز التهاون.. الإفتاء تحذر الآباء من إهمال الأبناء صحيًا

الإفتاء تحذر الآباء
الإفتاء تحذر الآباء من إهمال الأبناء صحيًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن رعاية الأولاد صحيًّا أمرٌ واجبٌ شرعًا على الآباء، أو من يتولى مسئولية رعايتهم، فلا يجوز الإهمال أو التهاون فيها بحالٍ من الأحوال. 

وقالت دار الإفتاء فى منشور عبر حسابها الرسمى على موقع “فيسبوك” إنَّ أخذ التطعيمات التي تُقدِّمها الجهات المختصة للأبناء واجبٌ شرعًا، حيث تقرر أَنَّ الأخذ بأساليب الوقاية من الأمراض واجبٌ على مَن يخشى الإصابة بها. 

وأضافت أن ذلك حفاظًا على حياة الأبناء، وحماية لأبدانهم من الأمراض، وللمجتمع من تحمل تبعات المرض وآثار تطبيبه، وتكاليف علاجه.

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