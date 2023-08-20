أسعار عمرة المولد النبوي 2023.. وفضلها وثوابها

زاد البحث عن أسعار عمرة المولد النبوي 2023 حيث يحرص الكثيرين من المواطنين على أداء مناسك العمرة خلال الموسم الجديد 1445/2023، وذلك عقب إعلان وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن استقبال طلبات للحصول على إصدار التأشيرات الإلكترونية عبر منصة نسك والتي تسهل كافة الإجراءات للقادمين من كافة بقاع الأرض إلى مكة والمدينة.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023

يبدأ موسم عمرة المولد النبوي الشريف 2023 من نهاية شهر أغسطس وحتى بداية شهر سبتمبر 2023 وذلك خلال الموسم الجديد 1445/2023 والذي انطلق مع بداية شهر محرم الماضي حيث تختلف أسعار عمرة المولد النبوي 2023 وفقا لنوع البرنامج الذي يتناسب مع الإمكانيات المادية للمعتمر وهي كما يلي:-

أسعار البرنامج الاقتصادي

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرفة الرباعية 27500 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرفة الثلاثية 29500 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرفة الثنائية 33000 جنيه.

أسعار البرنامج الـ 4 نجوم

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرفة الرباعية 37000 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرفة الثلاثية 41700 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرفة الثنائية 49000 جنيه.

أسعار البرنامج الـ 5 نجوم

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرفة الرباعية 42000 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرفة الثلاثية 45000 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرفة الثنائية 50000 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرفة السنجل 90000 جنيه.

فضل العمرة وثوابها

أداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام من الأعمال التي حث الله سبحانه وتعالى بها وينبغي على المسلم الذي يريد أن يؤدي العمرة على وجهها الصحيح أن يتعلم أحكامها وما يفسدها لتجنبه وقد ورد العديد من الأحاديث النبوية التي تدل على فضل العمرة وزيارة بيت الله الحرام ولعل أبرزها غفران الذنوب وزوالها كما ورد في الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".