قناة الناس| أمين الفتوى: تكبيرة الإحرام ركن أساسي في الصلاة ولا تقوم إلا بها (فيديو)

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ تكبيرة الإحرام هي أول تكبيرة يؤديها المصلي في بداية الصلاة، وتوازي الإحرام في العمرة والحج، مستشهدًا بقول الرسول صلّ الله عليه وسلم: “مفتاح الصلاة الوضوء”، لافتًا إلى أن الصلاة مفتتحة بالتكبير، ومنتهية بالتسليم.

وأضاف، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا بد منها، مؤكدًا أن الأركان هي الأعمدة والأسس التي لا تقوم الصلاة إلا بها وليس لها بديل.

وأوضح أمين الفتوى، أنّ تكبيرة الإحرام تجعل المصلي ممنوعًا من عدة أشياء منها الامتناع عن الكلام العادي أو التحرك يمينًأ ويسارًا، أو تناول الطعام والشراب، مشيرًا إلى أن تكبيرة الإحرام تمنع الإنسان من أشياء مباحة قبل الصلاة حتى الانتهاء منها.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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