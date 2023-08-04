الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد الخروج من البطولة العربية.. لاعبو الزمالك يؤدون مناسك العمرة (صور)

بعثة الزمالك أثناء
بعثة الزمالك أثناء أداء العمرة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مناسك العمرة خلال تواجدهم بالأراضي السعودية، بعد انتهاء مشاركاتهم ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأدى اللاعبون المناسك صباح اليوم قبل العودة إلى القاهرة مساء اليوم.

وودع الزمالك بطولة كأس الملك سلمان من دور المجموعات بعد التعادل مع النصر السعودي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بالطائف، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للبطولة.

واستهل الفريق الأبيض، مشواره في البطولة بانتصار كبير، على الاتحاد المنستيري التونسي، برباعية نظيفة، ليخسر بعدها أمام الشباب السعودي، بهدف دون رد، في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل مع النصر، في ختام دور المجموعات.

واحتل الشباب صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط. 

وجاء الزمالك ثالثًا برصيد 4 نقاط، يليه الاتحاد المنستيري في المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

 

الزمالك السعودية كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال النصر السعودي الاتحاد المنستيري التونسي الشباب السعودي

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