قناة الناس.. أمين الفتوى يكشف حكم سفر المرأة لأداء العمرة دون محرم (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعى صفاء، مفاده ما حكم سفر المرأة للذهاب لأداء العمرة وهي في سن صغيرة دون محرم هل عليها ذنب أم لا؟

وقال أمين الفتوى، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، إنه من قواعد الفتوى والعلم الشرعي أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.

وتابع: "كان في بداية الأمر الإسلام لم يكن منتشرا بهذا الشكل والطرق لم تكن أيضًا بهذا الشكل والرفقة المأمونة لم تكن بهذا الوضع الحالي، فجاء الشرع وطلب من المرأة أن تسافر مع محرم من أجل تحقيق الأمن والأمان عليها ولها، لما تغير الوضع وصارت الأمور مستقرة صدرت الفتاوى بجواز أن تسافر المرأة ما دام الأمن متوفرا، فيجوز لها أن تسافر للعمرة حتى ولو لم يوجد محرم".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.