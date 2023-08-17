عضو «شركات السياحة»: الوزارة لم تُصدر بعد ضوابط موسم العمرة 2024

قال علاء الغمري، عضو غرفة الشركات السياحية، إن موسم العمرة لم يبدأ بعد ولم يتم إصدار أو توقيع ضوابطه رسميًا حتي الآن.

وأكد الغمري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الضوابط تم تقديمها لوزير السياحة لاعتمادها وإعلان موعد انطلاق رحلات العمرة لهذا الموسم، مُشيرًا إلى أن إصدار الضوابط وبدء موسم العمرة، أصبح قرارًا سياسيًا في المقام الاول للحفاظ علي المصلحة العامة للدولة.

وفي الوقت نفسه، تعمل الشركات المنظمة لبرامج العمرة وفقا للضوابط التي وضعتها الوزارة دون تحديد العدد المقرر علي الشركات، بالإضافة إلى استقرار أسعار البرامج إلي حد كبير بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.

وأكد الغمري أن الضوابط لم تختلف كثيرا عن العام الماضي، مُشيرًا إلى أنه ربما سيكون هناك بعض التعديلات على ضوابط الموسم الماضي.

وشدد الغمري على أن الشركات مستعدة لبدء الموسم وليس لديها أي عوائق، ورغم ذلك هناك بعض المصريين الذين يرغبون في أداء العمرة بالسفر المباشر عن طريق التاشيرات التي سمحت بها المملكة لأداء الفريضة، منها تأشيرات العبور الإلكترونية أو تأشيرة الدخول مجاني.

وأكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن الضوابط المنظمة للموسم هذا العام تضمنت عدة نقاط مهمة تتعلق بعمل شركات الطيران خلال موسم العمرة.

وأضافت اللجنة، أن ضوابط العمرة تضم شرحًا لآليات عمل شركات الطيران في نقل المعتمرين، بما يضمن الالتزام الكامل بمواعيد السفر وحفظ حقوق المسافرين في جميع الأحوال.