موعد إجازة مولد النبوي 2023 وحكم صيامه والاحتفال به

أيام قليلة تفصلنا عن موعد إجازة مولد النبوي 2023 وحكم صيامه عبر جوجل، خلال الأيام الحالية.

واقترب ذكرى المولد النبوي الشريف ويبحث موظفو الدولة والعاملين عن كون إجازة المولد النبوي هي من الإجازات الرسمية التي تكون مدفوعة الأجر، أو أنها غير ذلك.

موعد إجازة مولد النبوي 2023

وخلال السطور التالية تنشر «الدستور» موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2023، وحكم الاحتفال به وصيامه.

ويحين موعد إجازة المولد النبوي في يوم الأربعاء 12 من ربيع الأول، وهو الموافق يوم 27 سبتمبر 2023، وسيحتفل جميع المسلمون بمختلف بقاع الأرض في إجازة المولد النبوي زذلك باعتبارها إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر طبقا لما صرحت به الدولة، أما يكون عن حقيقة ترحيل إجازات المولد النبوي من يوم الأربعاء إلى يوم الخميس وضمها لأيام الإجازة الأسبوعية فلم سيتم إصدار تصريحات من خلال مجلس الوزراء حول هذا الشأن.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2023

ومن الأسئلة التي سوف تحظى باهتمام كبير وكثلا التساؤل عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وقد قامت دار الإفتاء المصرية بالتوضيح على موقعها الإلكتروني أن سيكون الاحتفال بالمولد النبوي 2023 سيعد تعظيم واحتفاء وفرحا بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأن الاحتفال به يكون أمر مقطوع بمشروعيته؛ حيث إنه هو عنوان محبته (صلى الله عليه وآله وسلم) والتي هي ركن الإيمان، لافتة إلى أن يكون الاحتفال يتمثل في تجمع الناس على الذكر، والقيام بالإنشاد في مدحه والثناء عليه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكذلك إطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام.

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ما هو حكم صيام يوم المولد النبوي؟

وعن حكم صيام المولد النبوي أشارت دار الإفتاء إلى أنه أمر جائز شرعا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم مولده ويشكر الله على نعمه وأنه قضى عاما جديدا من حياته، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الاحتفال بطاعة الله عز وجل في كافة المناسبات، سواء بالصيام أو الصلاة.