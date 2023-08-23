الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الحسابات الفلكية" تكشف عن موعد المولد النبوى 2023

المولد النبوى
المولد النبوى

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن شهر ربيع الأول سيكون أول أيامه السبت 16 سبتمبر وعدته أيضًا 30 يومًا.

ووفقًا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، يكون المولد النبوى الشريف  يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر 2023.

واتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها، ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".

ونظام التقويم الهجري، يعتمد على الشهر القمري، الذي يتمثل في المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض، حيث تقاس هذه المدة عادة من محاق إلى محاق تال، أو من استقبال إلى استقبال بعده، وإن هذه المدة لا تكون ثابتة نظرًا إلى الاختلاف المركزي الذي يعاني منه القمر في مداره حول الشمس، فالاضطراب الحاصل في كل من مداري القمر والأرض يؤدي في بعض الأحوال إلى اختلاف في طول الشهر الفعلي للقمر عن طوله المتوسط.

و يبلغ مجموع عدد أيام السنة الهجرية المدنية 354 يومًا شمسيًا في السنة البسيطة، أما في السنة الكبيسة التي تبلغ 355 يومًا، فيضاف اليوم الزيادة إلى شهر ذي الحجة، ليصبح عدد أيامه 30 بدلًا من 29 يومًا، والأشهر الهجرية هي: (1) المحرم (2) صفر (3) ربيع الأول (4) ربيع الآخر (5) جمادى الأولى (6) جمادى الآخرة (7) رجب (8) شعبان (9) رمضان (10) شوال (11) ذو القعدة (12) ذو الحجة.

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