ناصر ترك يكشف تفاصيل الاستعدادات لعمرة المولد النبوي والساعة الذكية للمعتمرين

قال ناصر ترك، عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة، إنه تم التجهيز لعمرة المولد النبوي هذا العام مبكرًا وذلك لأنه لايوجد توقيفات في أي مراحل، بالإضافة إلى أن عناصر التوثيق كلها الكترونية وكلها عن طريق البوابة الرئيسية للحج والعمرة، مؤكدًا أن الأعداد مفتوحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، والمذاع عبر فضائية DMC، أن الأعداد مفتوحة أي لا يوجد تحديد لأعداد المعتمرين، مما يعني أن الأسعار ستكون أقل، كما أن المنافسة مفتوحة لشركات الطيران وتكون لصالح المعتمر، مشيرًا إلى أنه يوجد عقد بين الشركة والمعتمر بحيث يعرف المعتمر كل ماله وما عليه ويعرف كل تفاصيل رحلته.

تفاصيل الساعة الذكية للمعتمرين

وعن الساعة الذكية قال إن استخدام التكنولوجيا يتيح للمعتمر معرفة كل التفاصيل ولكن الساعة الذكية تحتاج موافقة من الجانب السعودي، ومن الممكن في بداية رحلات العمرة ألا تكون موجودة مع المعتمرين، مؤكدًا أن الساعة صناعة مصرية وتتيح للمعتمر استخدامها كساعة ويعرف برنامجه منذ بداية الرحلة وحتى نهايتها.