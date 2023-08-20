الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023
يكثر البحث عن الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 والتي تبقى 11 يوم تقريبًا على حلوله والذي معه تكاد حرارة فصل الصيف الشديدة أن تنتهي.
الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023
نعرض في التقرير التالي الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 والاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها العاملون خلال الشهر.
من المنتظر أن يحتفل المسلمون بالمولد النبوي الشريف والذي يحين موعده بالتاريخ الهجري 12 ربيع الأول 1445 ويكون موعده بالميلادي الاربعاء 27 سبتمبر 2023.
ويكون يوم المولد النبوي الشريف عطلة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعات العاملة بالعام والخاص.
ومن المتوقع أن يتم ترحيل هذا اليوم إلى الخميس 28 سبتمبر بدلا من الاربعاء وهي السياسة المتبعة من الحكومة في الاجازات الرسمية كي يستفيد العاملون بأيام الاجازات المتتالية وكذلك لمنع تعطيل سير العمل في الأيام الرسمية والمحددة من الدولة.
الإجازت الرسمية خلال شهر سبتمبر 2023
الجمعة 1 سبتمبر 2023
السبت 2 سبتمبر 2023
الجمعة 8 سبتمبر 2023
السبت 9 سبتمبر 2023
الجمعة 15 سبتمبر 2023
السبت 16 سبتمبر 2023
الجمعة 22 سبتمبر 2023
السبت 23 سبتمبر 2023
الجمعة 29 سبتمبر 2023
السبت 30 سبتمبر 2023
الإجازات الرسمية المتبقية في شهر أغسطس 2023
الجمعة 25 أغسطس 2023
السبت 26 أغسطس 2023
الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023
الجمعة 6 أكتوبر 2023
عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر 1973