يكثر البحث عن الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 والتي تبقى 11 يوم تقريبًا على حلوله والذي معه تكاد حرارة فصل الصيف الشديدة أن تنتهي.

الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023

نعرض في التقرير التالي الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 والاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها العاملون خلال الشهر.

من المنتظر أن يحتفل المسلمون بالمولد النبوي الشريف والذي يحين موعده بالتاريخ الهجري 12 ربيع الأول 1445 ويكون موعده بالميلادي الاربعاء 27 سبتمبر 2023.

ويكون يوم المولد النبوي الشريف عطلة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعات العاملة بالعام والخاص.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل هذا اليوم إلى الخميس 28 سبتمبر بدلا من الاربعاء وهي السياسة المتبعة من الحكومة في الاجازات الرسمية كي يستفيد العاملون بأيام الاجازات المتتالية وكذلك لمنع تعطيل سير العمل في الأيام الرسمية والمحددة من الدولة.

الإجازت الرسمية خلال شهر سبتمبر 2023

الجمعة 1 سبتمبر 2023

السبت 2 سبتمبر 2023

الجمعة 8 سبتمبر 2023

السبت 9 سبتمبر 2023

الجمعة 15 سبتمبر 2023

السبت 16 سبتمبر 2023

الجمعة 22 سبتمبر 2023

السبت 23 سبتمبر 2023

الجمعة 29 سبتمبر 2023

السبت 30 سبتمبر 2023

الإجازات الرسمية المتبقية في شهر أغسطس 2023

الجمعة 25 أغسطس 2023

السبت 26 أغسطس 2023

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

الجمعة 6 أكتوبر 2023

عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر 1973