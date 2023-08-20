الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

مرتبات
مرتبات

زاد البحث عن جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 مع بداية الأسبوع الأخير من الشهر وحاجة الكثيرين من موظفي الدولة إلى شراء احتياجات المدارس وسداد المصروفات الدراسية حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالفعل عن الخريطة الزمنية للعام الدرساي المقبل 2023-2024.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية الكتاب الدوري الذي يحدد جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لكافة الموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة بجميع محافظات الجمهورية حيث تكون عملية الصرف خلال الفترة من يوم 24 - 30 أغسطس وهو كما يلي:-

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

تتم عملية صرف مرتبات موظفي وزارة ( الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التجارة والصناعة، …) ومديريات (التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الشؤون الصحية، الطرق والنقل،..) يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023.

تتم عملية صرف مرتبات موظفي وزارة (الثقافة، الآثار، الاتصالات وتمنولوجيا المعلومات، البيئة، النقل والمواصلات، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال،..) و (موظفي شؤون مجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي للمرأة،…) يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023.

تتم عملية صرف مرتبات موظفي وزارة (الري، الزراعة، التضامن الاجتماعي، .. ) و موظفي (المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،…) يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023.

وتم تخصيص يومي 29 - 30 أغسطس 2023 لصرف الموظفين المتخلفين عن الصرف في المواعيد المحددة لهم وتتم عملية الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm في كافة محافظات الجمهورية حيث تهيب وزارة المالية بعدم تزاحم المواطنين حول ماكينات الصرف الآلي.

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مرتبات موظفي الدولة في شهر أغسطس 2023

تصرف مرتبات موظفي الدولة وفقا للزيادة الأخيرة التي أقرتها الدولة في شهر ابريل 2023 والتي جاءت كما يلي:-

  • مرتبات موظفي الدرجة الممتازة 10500 جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة العالية 8500 جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة مدير عام 7000 جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة الأولى 6500 جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة الثانية 5500 جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة الثالثة 5000 جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة الرابعة 4500 جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة الخامسة 4000 جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة السادسة 3500 جنيه.

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