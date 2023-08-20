الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم فى المحافظات

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم

وأكدت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم، أنه فى فترات المساء والصباح الباكر نشعر بأجواء صيفية معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية.

سرعات الرياح

وأضافت أن فترات الظهيرة ومع هدوء سرعات الرياح وزيادة سطوع أشعة الشمس نشعر بارتفاع في درجات الحرارة، بقيم درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام.

نسب الرطوبة

وتابعت أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 33 درجة مئوية في الظل، مع وجود نسب رطوبة في الجو، خاصة فترة الظهيرة تسجل 35 أو 36 درجة مئوية، وبالتالي خلال فترة النهار خاصة الظهيرة نشعر بالأجواء الحارة الرطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد وجنوب الصعيد نهارا.

انخفاض درجات الحرارة

ونوهت إلى أنه مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح في معظم المحافظات يساعد على تلطيف درجات الحرارة.

نشاط الرياح

وأوضحت أن تواجد نشاط الرياح في منطقة خليج السويس يجعل الأنشطة البحرية وأعمال التنزه غير مؤهلة تماما، حيث يسجل ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 و3 أمتار، ولكن البحر الأحمر والبحر المتوسط مؤهلان تماما للأنشطة البحرية وأعمال التنزه.

سقوط الأمطار

واختتمت بأن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة إلى رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وسانت كاترين، وهى أمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم سرعات الرياح نسب الرطوبة انخفاض درجات الحرارة درجات الحرارة نشاط الرياح سقوط الأمطار

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