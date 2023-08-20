الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قائمة أسعار الأرز المصري اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

الأرز
الأرز

تصدرت أسعار الأرز المصري مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية.

ويعتبر الأرز المصري من الأطباق الرئيسية على مائدة المواطن المصري، لذلك  أسعار الأرز المصري من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها مؤخراً وشغلت اهتمام الكثير من المواطنين.

أسعار الأرز المصري 

وتزداد عمليات السيرش من قبل المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة  أسعار الأرز المصري اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، لذي شهدت أستقراراً وثباتاً في سعره ليتراوح سعر كيلو الأرز السائب من 25 إلى 27 جنيهًا، فضلا عن تراجع أسعار الأرز المعبأ ما بين 30 إلى 35، حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر. 

إضافات أعلاف الدواجن اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة السلع

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة الدواجن

وتزامناً مع اهتمام المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة أسعار الأرز المصري اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، لذلك يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية في هذا التقرير كافة التفاصيل التي يبحث عنها المواطنين للحصول على قائمة أسعار الأرز المصري اليوم، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

قائمة أسعار الأرز المصري اليوم

  • يبلغ سعر الأرز المصري السائب نحو 20.27 جنية .
  • شهد سعر الأرز المصري المعبأ نحو 66.25 جنية .
  • بلغ سعر طن الأرز الحبة عريضة كسر 3 % نحو 21 ألف جنية .
  • بلغ سعر طن الأرز البلدى رفيع الحبة كسر 5 % نحو 18 الف جنية.
  • وسجل سعر الأرز الشعير عريض الحبة بسعر 13 الف جنية.
  • بينما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بسعر 13 ألف جنيه للطن.

والجدير بالذكر، طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار الأرز الهندي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق؛ تخفيفا على المواطنين من خلال إتاحة سلعة الأرز الاستراتيجية بسعر مخفض عن الموجود في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية.

أسعار الأرز المصري الأرز قائمة أسعار الأرز المصري أسعار الأرز المصري اليوم أسعار الأرز اليوم

الأكثر قراءة

"ماتت بالفستان الأبيض".. تفاصيل مصرع عروس المنصورية ونجاة عريسها من غرق سيارة الزفة

سر عدم توقيع جمال عبدالحميد على استقالته من مجلس الزمالك

"طلقة بالرأس".. فحص كاميرات المراقبة لحل لغز جريمة ميدان لبنان

قائمة أسعار الأرز المصري اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود جهاز "تنمية المشروعات" بمجالى الصناعة والزراعة

انتشال جثة غريق ترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة