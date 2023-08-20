قائمة أسعار الأرز المصري اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

تصدرت أسعار الأرز المصري مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية.

ويعتبر الأرز المصري من الأطباق الرئيسية على مائدة المواطن المصري، لذلك أسعار الأرز المصري من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها مؤخراً وشغلت اهتمام الكثير من المواطنين.

أسعار الأرز المصري

وتزداد عمليات السيرش من قبل المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة أسعار الأرز المصري اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، لذي شهدت أستقراراً وثباتاً في سعره ليتراوح سعر كيلو الأرز السائب من 25 إلى 27 جنيهًا، فضلا عن تراجع أسعار الأرز المعبأ ما بين 30 إلى 35، حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.

وتزامناً مع اهتمام المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة أسعار الأرز المصري اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، لذلك يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية في هذا التقرير كافة التفاصيل التي يبحث عنها المواطنين للحصول على قائمة أسعار الأرز المصري اليوم، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

قائمة أسعار الأرز المصري اليوم

يبلغ سعر الأرز المصري السائب نحو 20.27 جنية .

شهد سعر الأرز المصري المعبأ نحو 66.25 جنية .

بلغ سعر طن الأرز الحبة عريضة كسر 3 % نحو 21 ألف جنية .

بلغ سعر طن الأرز البلدى رفيع الحبة كسر 5 % نحو 18 الف جنية.

وسجل سعر الأرز الشعير عريض الحبة بسعر 13 الف جنية.

بينما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بسعر 13 ألف جنيه للطن.

والجدير بالذكر، طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار الأرز الهندي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق؛ تخفيفا على المواطنين من خلال إتاحة سلعة الأرز الاستراتيجية بسعر مخفض عن الموجود في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية.