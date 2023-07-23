الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد إجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣ والإجازات المتبقية لنهاية العام

اجازة
اجازة

إجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣ من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل العاملين والموظفين، إستعداداً لقضاء عطلة مميزة مع الأسرة.

إجازات شهر يوليو 2023 الأسبوعية والرسمية بعد ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية

إجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣

مواعيد إجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣ والإجازات المتبقية لنهاية العام 

وتزداد عمليات البحث بكثرة من قبل العاملين والموظفين بمحافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد إجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣، ومواعيد الإجازة المتبقية خلال نهايه عام 2023، للإستمتاع مع الأهل والأقارب وقضاء إجازة سعيدة بعيداً عن ضغوطات الحياة وروتين العمل اليومي.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين منهم العاملين والموظفين بمحافظات مصر لمعرفة مواعيد إجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣ والاجازة المتبقية لنهاية العام، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف خلال الفترة الحالية لمعرفة تفاصيل اجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

إجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣ 

نعرض لكم خلال السطور التالية مواعيد العطلة الرسمية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣ المقبل إستعداداً لقضاء عطلة مميزة مع أسرتك أو أصحابك:

  • يوم السبت 5 أغسطس 2023 وهى الإجازة الأسبوعية.
  • يوم الجمعة 11 أغسطس 2023 وهى الإجازة الأسبوعية.
  • يوم السبت 12 أغسطس 2023 وهى الإجازة الأسبوعية.
  • يوم الجمعة 18 أغسطس 2023 وهى الإجازة الأسبوعية.
  • يوم السبت 19 أغسطس 2023 وهى الإجازة الأسبوعية.
  • يوم الجمعة 25 أغسطس 2023 وهى الإجازة الأسبوعية.
  • يوم السبت 26 أغسطس 2023 وهى الإجازة الأسبوعية.

والجدير بالذكر، لا يوجد إجازات رسمية في شهر أغسطس ٢٠٢٣ المقبل للمعلمين او الموظفين، حيث يتم الاكتفاء للمعلمين بالعطلات الأسبوعية فقط .

الإجازات المتبقية فى عام 2023

إجازات شهر سبتمبر 2023

  • إجازة المولد النبوى الشريف: يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023
  • إجازات شهر أكتوبر
  • إجازة عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" : يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023

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