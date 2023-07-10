إجازات شهر يوليو 2023 الأسبوعية والرسمية بعد ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية

يبحث العديد من المواطنين عن إجازات شهر يوليو 2023، وذلك بالتزامن مع قرب أنتهاء الشهر حيث يتبقي فى شهر يوليو 20 يومًا فقط، وقد قاربت أيضا امتحانات الثانوية العامة على الإنتهاء، لذلك يبحث العديد عن الإجازات من أجل الاستمتاع بالصيف والسفر وقضاء وقت ممتع مع العائلة، ويكون فى شهر يوليو 2023 العديد من الاجازات الأسبوعية وهما يومين الجمعة والسبت ولكن الإجازات الرسمية المتبقية لم تكن كثيرة وترصدها الدستور خلال السطور المقبلة.

إجازات شهر يوليو 2023 الأسبوعية

1. يوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2023.

2. يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023.

3. يوم الجمعة الموافق 21 يوليو 2023.

4. يوم السبت الموافق 22 يوليو 2023.

5. يوم الجمعة الموافق 28 يوليو 2023.

6. يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023.

الاجازات الرسمية المتبقية فى يوليو لعام 2023

أما الإجازات الرسمية المتبقية فى يوليو لعام 2023 هى الأربعاء الموافق 19 يوليو وهى إجازة رأس السنة الهجرية، بالاضافة إلى إجازة الأحد الموافق 23 يوليو ذكرى ثورة 23 يوليو.

إجازة رأس السنة الهجرية

وحسبما أعلن مجلس الوزراء فإن توافق إجازة رأس الهجرية 1444 هـ يوم الأربعاء، 19 يوليو 2023، ومن المتوقع أن يتم ترحيلها إلى الخميس، 20 يوليو 2023، بموجب القرار السابق للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس من كل أسبوع، من أجل إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لقضاء أيام إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع لاستثمارها كيفما توافق ظروفهم، ويتم إصدار قرار ترحيل الإجازة الرسمية قبل موعد الإجازة بأيام قليلة.

وسوف يستغل المواطنون هذه الاجازات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وبالتزامن مع إجازة العام الدراسي، حيث يسعى العديد لاستغلال هذه الإجازات للذهاب الى المتنزهات والذهب إلى المصايف وغيرها وقضاء وقت ممتع فى الصيف.