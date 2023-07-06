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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023 لموظفي القطاع العام والخاص

إجازة ثورة 23 يوليو
إجازة ثورة 23 يوليو 2023

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023 للعاملين بالقطاع العام.. ينتظر العديد من العاملين في الحكومة موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023، حيث يُمنح الموظفون في هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للاحتفال بثورة يوليو المجيدة، وهي الإجازة الثانية في نفس الشهر بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023

وبالبحث عن موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023 للعاملين بالقطاع العام، تبين أنه سيكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 هو موعد إجازة ثورة 23 يوليو، وسيحصل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص والبنوك على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بموجب قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

في يوم 23 يوليو عام 1952، بدأت ثورة يوليو بفضل الضباط الأحرار، وحققت إنجازات عديدة من بينها إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. 

وبعد استقرار الأوضاع، تم إنشاء مجلس قيادة الثورة المؤلف من 11 عضواً برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب، وحظيت هذه الثورة بتأييد شعبي كبير، كما سعت إلى دعم الشعوب العربية المحتلة لتحقيق استقلالها من الاستعمار.

الإجازات المتبقية في عام 2023

مولد النبوي الشريف 2023
– إجازة مولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 المقبل، وهي الإجازة الوحيدة في شهر سبتمبر 2023.

ومن المتوقع أن يتم ترحيلها ليوم الخميس بعد صدور قرار وزاري بذلك.

إجازة عيد القوات المسلحة

– إجازة الاحتفال بالنصر 6 أكتوبر 1973 يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 المقبل.

 ومن المتوقع أن يصدر قرارا وزاريًا بأن تكون إجازة 6 أكتوبر إما الخميس الذي يسبق يوم الإجازة، أو الأحد الذي يلي يوم الإجازة نظرا لتزامن الإجازة في يوم عطلة أسبوعية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 وباقي إجازات عام 2023

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 للقطاع العام والخاص

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الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 .. وموعد إجازة 23 يوليو

العطلات الأسبوعية لشهر يوليو 2023

بالإضافة إلى الإجازات الرسمية، سيتم منح العاملين في القطاع الحكومي عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت خلال شهر يوليو من عام 2023، كالتالي:
الجمعة 7 يوليو 2023
السبت 8 يوليو 2023
الجمعة 14 يوليو 2023
السبت 15 يوليو 2023
الجمعة 21 يوليو 2023
السبت 22 يوليو 2023
الأحد 23 يوليو 2023
الجمعة 28 يوليو 2023
السبت 29 يوليو 2023

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