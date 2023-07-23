الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إنقاذ طفلة من الغرق بمياه بحر القصبى فى الشرقية

غرق طفلة
غرق طفلة

تدخلت العناية الإلهية في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من الغرق بمياه بحر القصبي بقرية الشوافين التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حيث تم انتشال الطفلة من المياه ونقلها إلي مستشفي أولاد صقر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي أولاد صقر باستقبال "علا س م" 8 سنوات مقيمة قرية الشوافين مصابة باشتباه توقف بعضلة القلب وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتحويلها إلى عناية الأطفال بمستشفي ديرب نجم.

وبالانتقال والفحص تبين إنقاذها من الغرق بمياه بحر القصبي بقرية الشوافين التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة.

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